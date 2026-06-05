El Gobierno rechazó hacer el velatorio del Indio Solari en el Congreso: los motivos

La confirmación oficial llegó a través del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien explicó que se realizaron consultas con el Ministerio de Seguridad y las áreas técnicas competentes antes de adoptar la determinación.

image

"Se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", sostuvo el titular de Diputados a través de sus redes sociales.

No obstante, aseguró que existe predisposición del Gobierno para colaborar con la familia del cantante en la búsqueda de otro espacio que permita una despedida acorde a la dimensión artística y cultural del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina", expresó Menem.

Tras conocerse la muerte del músico, distintos dirigentes políticos promovieron la idea de realizar una despedida abierta al público en el Congreso Nacional. Uno de los impulsores fue el diputado Pablo Juliano, quien presentó una nota formal para que las instalaciones del Palacio Legislativo quedaran a disposición de los familiares del artista.

En paralelo, legisladores de Unión por la Patria también realizaron gestiones similares. Entre ellos estuvieron Germán Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau. Además, el diputado Máximo Kirchner visitó a la familia del artista en su vivienda de Parque Leloir pocas horas después de conocerse el fallecimiento.

Mientras tanto, continúan las conversaciones para definir dónde se realizará finalmente la despedida pública de uno de los artistas más convocantes e influyentes de la historia del rock nacional.