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Informe preliminar: qué reveló la autopsia realizada al Indio Solari

La autopsia realizada este viernes arrojó los primeros resultados sobre la muerte del Indio Solari. Los peritos descartaron que el músico haya fallecido por ahogamiento.

La investigación judicial por la muerte de Carlos "Indio" Solari comenzó a arrojar las primeras conclusiones. Mientras cientos de fanáticos continúan acercándose a su casa de Parque Leloir para despedirlo, este viernes se realizó la autopsia al cuerpo del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la morgue de Ituzaingó.

El examen forense se desarrolló desde las 15:45 en la Unidad Carcelaria N°39, bajo las directivas del fiscal Lucio Rivero, titular de la UFI N°2, quien abrió una causa para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento del músico de 77 años.

Según trascendió de manera preliminar, los especialistas establecieron que Solari habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) no traumático. De acuerdo con la información difundida por el periodista Rolando Barbano en América Noticias, el artista se descompensó, cayó al suelo y posteriormente terminó en el agua.

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Uno de los datos más relevantes del informe preliminar es que los peritos descartaron que la muerte haya sido por ahogamiento. "No tiene agua en los pulmones. Cuando entra en contacto con el agua ya estaba muerto por causas naturales", indicó el periodista citando fuentes vinculadas al estudio forense.

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La autopsia fue ordenada por protocolo judicial, una práctica habitual cuando se trata de una muerte que debe ser certificada y descartarse cualquier circunstancia sospechosa. Fuentes de la investigación señalaron que, si bien no existían indicios de criminalidad, el procedimiento resultaba necesario para despejar cualquier duda debido a la trascendencia pública del artista.

El Indio fue hallado durante la mañana de este viernes por su cuidadora, quien llegó a la vivienda para iniciar su jornada laboral y lo encontró en las inmediaciones de la pileta. Tras el aviso a los servicios médicos y a las autoridades, se confirmó su fallecimiento y se activó la intervención judicial.

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Mientras tanto, desde el entorno del músico informaron que la despedida pública se realizará este sábado, aunque todavía restan confirmar oficialmente el horario y el lugar donde miles de seguidores podrán darle el último adiós al artista que marcó a generaciones enteras del rock argentino.

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