Informe preliminar: qué reveló la autopsia realizada al Indio Solari

Uno de los datos más relevantes del informe preliminar es que los peritos descartaron que la muerte haya sido por ahogamiento. "No tiene agua en los pulmones. Cuando entra en contacto con el agua ya estaba muerto por causas naturales", indicó el periodista citando fuentes vinculadas al estudio forense.

image

La autopsia fue ordenada por protocolo judicial, una práctica habitual cuando se trata de una muerte que debe ser certificada y descartarse cualquier circunstancia sospechosa. Fuentes de la investigación señalaron que, si bien no existían indicios de criminalidad, el procedimiento resultaba necesario para despejar cualquier duda debido a la trascendencia pública del artista.

El Indio fue hallado durante la mañana de este viernes por su cuidadora, quien llegó a la vivienda para iniciar su jornada laboral y lo encontró en las inmediaciones de la pileta. Tras el aviso a los servicios médicos y a las autoridades, se confirmó su fallecimiento y se activó la intervención judicial.

image

Mientras tanto, desde el entorno del músico informaron que la despedida pública se realizará este sábado, aunque todavía restan confirmar oficialmente el horario y el lugar donde miles de seguidores podrán darle el último adiós al artista que marcó a generaciones enteras del rock argentino.