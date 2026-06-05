El día en que el rock argentino lloró la muerte del Indio Solari, Nati Jota se convirtió en tendencia en X, pero no precisamente por las razones que hubiera querido. Mientras conducía Sería Increíble y daba la noticia del fallecimiento del músico, la periodista soltó al aire una frase que generó un vendaval de críticas: aseguró que Solari "se había retirado de los escenarios en 2017, pero se mantuvo activo hasta sus últimos días".
El comentario de Nati Jota sobre el Indio Solari al aire que provocó indignación en las redes
Al dar al aire la noticia de la muerte del Indio Solari, Nati Jota metió la pata y cometió un tremendo furcio en Olga.