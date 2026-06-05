El comentario de Nati Jota sobre el Indio Solari al aire que provocó indignación en las redes

Pero la aclaración no alcanzó. Los fanáticos del Indio recordaron de inmediato que en junio de 2025 el músico había lanzado Super-Dios Vs. El Águila Guerrera, un disco dentro de su proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos, y se lanzaron con todo contra la conductora por no estar al tanto.

El nombre de Nati Jota rápidamente se instaló como tendencia. Para colmo, otro momento del programa también se viralizó: la conductora había avalado el comentario de su compañera Noe Custodio, quien dijo que "es un bajón que se muera uno de los buenos, habiendo tantos que no lo son". No es la primera vez que Nati queda en el ojo de la tormenta: en los últimos meses ya había generado polémica por sus entrevistas a Agostina Páez y a Estanislao Bachrach