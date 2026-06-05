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El comentario de Nati Jota sobre el Indio Solari al aire que provocó indignación en las redes

Al dar al aire la noticia de la muerte del Indio Solari, Nati Jota metió la pata y cometió un tremendo furcio en Olga.

El día en que el rock argentino lloró la muerte del Indio Solari, Nati Jota se convirtió en tendencia en X, pero no precisamente por las razones que hubiera querido. Mientras conducía Sería Increíble y daba la noticia del fallecimiento del músico, la periodista soltó al aire una frase que generó un vendaval de críticas: aseguró que Solari "se había retirado de los escenarios en 2017, pero se mantuvo activo hasta sus últimos días".

El problema es que sus propios compañeros la corrigieron en el acto. Tomás Kirzner le aclaró que en realidad últimamente no había estado tan activo en cuanto a shows, y Nati intentó salvar la situación aclarando que se refería a su actividad "interna" y "en su vida personal".

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Pero la aclaración no alcanzó. Los fanáticos del Indio recordaron de inmediato que en junio de 2025 el músico había lanzado Super-Dios Vs. El Águila Guerrera, un disco dentro de su proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos, y se lanzaron con todo contra la conductora por no estar al tanto.

El nombre de Nati Jota rápidamente se instaló como tendencia. Para colmo, otro momento del programa también se viralizó: la conductora había avalado el comentario de su compañera Noe Custodio, quien dijo que "es un bajón que se muera uno de los buenos, habiendo tantos que no lo son". No es la primera vez que Nati queda en el ojo de la tormenta: en los últimos meses ya había generado polémica por sus entrevistas a Agostina Páez y a Estanislao Bachrach

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