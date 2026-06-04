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Diputados: con Orrego presente, debaten el proyecto de infraestructura provincial

La presencia del mandatario provincial durante el tratamiento de la iniciativa fue uno de los aspectos destacados de la jornada legislativa.

Con la presencia del gobernador Marcelo Orrego en el recinto, la Cámara de Diputados de San Juan debate este jueves el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que busca autorizar la realización de operaciones de crédito público por un monto de hasta 600 millones de dólares estadounidenses o su equivalente en otras monedas.

La iniciativa contempla la emisión de títulos de deuda en los mercados nacionales e internacionales de capitales y/o la contratación de empréstitos tanto en el mercado local como en el exterior. El objetivo es dotar a la provincia de herramientas financieras que permitan acceder a recursos para el desarrollo de obras estratégicas e inversiones de largo plazo.

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Según establece el proyecto, se autoriza al Poder Ejecutivo provincial a concretar operaciones de crédito público por hasta U$S 600 millones, pudiendo realizarse en pesos o moneda extranjera, de acuerdo con las condiciones de mercado y conforme al tipo de cambio vigente al momento del ingreso efectivo de los fondos.

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La presencia del mandatario provincial durante el tratamiento de la iniciativa fue uno de los aspectos destacados de la jornada legislativa, en la que los diputados analizan los alcances de una propuesta considerada clave para la planificación financiera y el desarrollo de infraestructura en San Juan.

El debate se desarrolla en un contexto de búsqueda de financiamiento para proyectos de impacto económico y social, mientras los distintos bloques exponen sus posiciones respecto de la conveniencia y las condiciones del endeudamiento propuesto por el Ejecutivo.

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