Diputados: con Orrego presente, debaten el proyecto de infraestructura provincial

La iniciativa contempla la emisión de títulos de deuda en los mercados nacionales e internacionales de capitales y/o la contratación de empréstitos tanto en el mercado local como en el exterior. El objetivo es dotar a la provincia de herramientas financieras que permitan acceder a recursos para el desarrollo de obras estratégicas e inversiones de largo plazo.

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Según establece el proyecto, se autoriza al Poder Ejecutivo provincial a concretar operaciones de crédito público por hasta U$S 600 millones, pudiendo realizarse en pesos o moneda extranjera, de acuerdo con las condiciones de mercado y conforme al tipo de cambio vigente al momento del ingreso efectivo de los fondos.