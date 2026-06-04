Con la presencia del gobernador Marcelo Orrego en el recinto, la Cámara de Diputados de San Juan debate este jueves el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que busca autorizar la realización de operaciones de crédito público por un monto de hasta 600 millones de dólares estadounidenses o su equivalente en otras monedas.
Diputados: con Orrego presente, debaten el proyecto de infraestructura provincial
La presencia del mandatario provincial durante el tratamiento de la iniciativa fue uno de los aspectos destacados de la jornada legislativa.