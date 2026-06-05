Murió el puma que apareció en la Quebrada de Zonda

“Era un animal adulto, macho, en muy mal estado. Al ingreso pesaba apenas 21 kilos, cuando para un ejemplar de ese tamaño esperaríamos entre 60 y 70 kilos”, detalló el profesional.

Además de una marcada pérdida de peso, el puma sufría deshidratación severa, diarrea y síntomas compatibles con una enfermedad prolongada, condiciones que comprometían seriamente sus posibilidades de recuperación. A pesar de los cuidados recibidos, el ejemplar falleció pocos días después.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan aprovecharon el caso para promover una reflexión sobre la relación entre la actividad humana y la fauna silvestre.

Embed - Exactas UNSJ on Instagram: "Í “La Tierra nos está enviando señales. ¿Qué señal vamos a enviar nosotros?” Ese es el lema elegido por Naciones Unidas para el Día Mundial del Medio Ambiente 2026, una invitación a reflexionar sobre los mensajes que la naturaleza nos transmite y sobre las respuestas que somos capaces de construir. Para la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la pregunta planteada adquiere un significado particular, después de la aparición y muerte de un puma en el predio del Instituto Geofísico Sismológico Volponi, en la Quebrada de Zonda. ¿Qué señal nos está transmitiendo la naturaleza? La respuesta que demos dependerá de nuestra capacidad para observar, escuchar, aprender y actuar en consecuencia. Leé la nota completa en exactas.unsj.edu.ar" View this post on Instagram

Especialistas señalaron que la presencia de animales salvajes en zonas cercanas a áreas urbanizadas o espacios ocupados por personas suele estar asociada a múltiples factores, entre ellos la pérdida de hábitat, la escasez de recursos naturales, los cambios ambientales y las dificultades que enfrentan las especies para encontrar alimento y agua en sus ecosistemas habituales.

El caso del puma hallado en la Quebrada de Zonda pone nuevamente sobre la mesa la importancia de preservar los ambientes naturales y fortalecer las políticas de conservación de la biodiversidad, especialmente en una provincia donde la convivencia entre el desarrollo humano y la fauna autóctona representa un desafío cada vez más visible.

La muerte del ejemplar, que llegó en condiciones críticas, deja además un fuerte mensaje sobre la necesidad de comprender las señales que ofrece la naturaleza cuando los animales se ven obligados a abandonar sus territorios para buscar refugio o recursos para sobrevivir.