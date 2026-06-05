Un asalto, una moto robada y kilos de marihuana: cayó el falso policía

Según la denuncia, la víctima fue interceptada por un hombre que circulaba en una motocicleta y vestía prendas similares a las utilizadas por efectivos policiales. Llevaba casco rebatible, pasamontañas y guantes, una apariencia que le permitió simular ser integrante de una fuerza de seguridad.

De acuerdo con la investigación, el agresor exhibió un arma de fuego que portaba en la cintura, le sustrajo un teléfono celular Motorola E13 y su Documento Nacional de Identidad. Antes de retirarse efectuó una detonación para intimidar al damnificado y le ordenó abandonar el lugar.

A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y otras tareas investigativas, los pesquisas lograron identificar al presunto autor, un hombre de apellido Carrizo. Además, constataron que registraba antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, junto con pedidos de captura solicitados por la UFI CAVIG y la UFI Genérica.

Con intervención del Ministerio Público Fiscal, los efectivos allanaron una vivienda ubicada en Villa Estornell, en Rawson, donde concretaron la detención del sospechoso y secuestraron distintos elementos de interés para la causa.

Durante el procedimiento también hallaron una motocicleta Yamaha MT-03 negra. Al verificar la documentación del rodado, los investigadores descubrieron que tenía colocada una patente correspondiente a otro vehículo y que registraba pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Tras su captura, Carrizo fue trasladado a Central de Policía, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

En paralelo, y como parte de medidas complementarias ordenadas por la Justicia, personal policial y efectivos del Departamento Drogas Ilegales allanaron otro domicilio ubicado en Villa Cremades, en Pocito.

En ese lugar secuestraron 1.390 gramos de marihuana que arrojaron resultado positivo en las pruebas de campo realizadas por los especialistas.

La sustancia quedó a disposición de la Justicia Federal, que ahora deberá determinar las responsabilidades correspondientes y establecer si existe algún vínculo entre el hallazgo de la droga y la causa que derivó en la detención del sospechoso.