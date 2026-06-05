Médano de Oro va al Mundialito de Ciudades de OLGA: de qué se trata

El sorteo se realizó durante el programa "Soñé que Volaba" en una ceremonia inaugural que definió los cruces de la primera ronda. Médano de Oro debutará frente a Posadas, Misiones, en un duelo que promete ser tan pintoresco como dispar: el árido paisaje de los médanos sanjuaninos contra la exuberancia misionera.

De qué se trata el Mundialito

La propuesta de OLGA tiene una lógica simple pero poderosa: que cada ciudad convenza al público de que merece avanzar de fase. Para eso, los participantes tendrán que poner sobre la mesa todo lo que los hace únicos. Fotografías representativas, historias locales, personajes que marcaron la identidad del lugar, monumentos, gastronomía, anécdotas curiosas y esas particularidades que hacen que un rincón del país sea irrepetible.

Pero el certamen va más allá de una simple presentación turística. También incluirá desafíos vinculados a la vida cotidiana: encontrar al vecino más longevo del pueblo, compartir las anécdotas más insólitas de la historia local y exhibir todo aquello que hace que sus habitantes se sientan orgullosos de donde viven.

En definitiva, una competencia que pone en el centro algo que los rankings tradicionales suelen ignorar: el alma de cada comunidad.

Para Médano de Oro, la oportunidad es enorme. Participar en uno de los programas de streaming más vistos de Argentina significa una vidriera nacional que pocas localidades de su tamaño tienen la chance de aprovechar. Mostrar sus paisajes, su historia y su gente ante una audiencia masiva que sigue OLGA día a día es, en sí mismo, ya un logro.

Los cruces de la primera ronda

El cuadro quedó conformado con representantes de casi todas las provincias del país, con cruces que mezclan ciudades grandes y pequeñas, conocidas y desconocidas, del norte y del sur. Puerto San Julián enfrenta a San Pedro, San Salvador de Jujuy va contra Los Antiguos, Río Grande ante Viedma y Mar del Plata contra La Quiaca son algunos de los duelos más llamativos. Médano de Oro, mientras tanto, se prepara para su debut ante Posadas con todo San Juan alentando desde las redes.