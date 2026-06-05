Cambió la fecha de despedida: el velatorio público del Indio será el domingo

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Sin embargo, ninguna de esas alternativas fue confirmada oficialmente por la familia. En el caso del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informó que el lugar fue descartado tras una evaluación realizada junto al Ministerio de Seguridad, al considerar que no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de semejante magnitud.

Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene contactos para colaborar en la organización de la despedida y garantizar un espacio capaz de recibir a los miles de fanáticos que se esperan para rendir homenaje a uno de los artistas más influyentes de la historia de la música argentina.

La confirmación del lugar y el horario llegará este sábado, cuando la familia informe los detalles de una ceremonia que marcará el último encuentro entre el Indio y una multitud que lo acompañó durante más de cuatro décadas.