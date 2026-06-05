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Cambió la fecha de despedida: el velatorio público del Indio será el domingo

La familia de Carlos "Indio" Solari confirmó que el velatorio público se realizará el domingo 7 de junio. El lugar y el horario serán informados este sábado.

La despedida pública de Carlos "Indio" Solari finalmente no se realizará este sábado. A través de un comunicado difundido en las redes oficiales del músico, su familia confirmó que el último adiós al histórico referente del rock nacional tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio.

La decisión fue tomada para permitir que miles de seguidores de distintos puntos del país puedan viajar y participar de la ceremonia. "Finalmente, la despedida será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana confirmamos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo es muy difícil", expresaron desde el entorno del artista.

De esta manera, continúa la expectativa sobre dónde se realizará el homenaje que promete convocar a una multitud. Durante las últimas horas circularon distintas versiones sobre posibles sedes, entre ellas Tecnópolis, el estadio de Racing Club e incluso el Congreso de la Nación.

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Sin embargo, ninguna de esas alternativas fue confirmada oficialmente por la familia. En el caso del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informó que el lugar fue descartado tras una evaluación realizada junto al Ministerio de Seguridad, al considerar que no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de semejante magnitud.

Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene contactos para colaborar en la organización de la despedida y garantizar un espacio capaz de recibir a los miles de fanáticos que se esperan para rendir homenaje a uno de los artistas más influyentes de la historia de la música argentina.

La confirmación del lugar y el horario llegará este sábado, cuando la familia informe los detalles de una ceremonia que marcará el último encuentro entre el Indio y una multitud que lo acompañó durante más de cuatro décadas.

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