La despedida pública de Carlos "Indio" Solari finalmente no se realizará este sábado. A través de un comunicado difundido en las redes oficiales del músico, su familia confirmó que el último adiós al histórico referente del rock nacional tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio.
Cambió la fecha de despedida: el velatorio público del Indio será el domingo
La familia de Carlos "Indio" Solari confirmó que el velatorio público se realizará el domingo 7 de junio. El lugar y el horario serán informados este sábado.