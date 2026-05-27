Diputados dictó un taller de ceremonial escolar para educadores jachalleros

“Es muy importante que ustedes puedan impulsarlos y alentarlos. La mano del docente es fundamental para descubrir talentos y motivar a los chicos a escribir”, expresó Fabián Martín, al tiempo que recordó la experiencia de los jóvenes ganadores de la edición anterior, quienes pudieron participar de la Feria Internacional del Libro y publicar sus obras.

Asimismo, resaltó el valor de la capacitación docente y agradeció el acompañamiento de la Asociación Sanjuanina de Ceremonialistas en la formación vinculada al protocolo escolar. “Son herramientas que ordenan, mejoran y enriquecen cada acto institucional”, señaló.

En el tramo final de su mensaje, el vicegobernador compartió una reflexión centrada en la vocación y el compromiso con la comunidad educativa. Inspirado en una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, convocó a trabajar “con amor y pensando en el bien común”, destacando que “cuando las cosas se hacen con amor, los cambios son posibles”.

También agradeció el respaldo del gobernador Marcelo Orrego y de la ministra de Educación, Silvia Fuentes, para que la capacitación contara con reconocimiento oficial y puntaje docente.

La jornada formativa brindó herramientas vinculadas al ceremonial y protocolo escolar, fortaleciendo la organización institucional en los establecimientos educativos del departamento.