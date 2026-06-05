Adiós al papel: así cambia el sistema para retirar medicamentos en las farmacias

El cambio central es la incorporación del token digital como mecanismo válido para acreditar la identidad del paciente al momento de retirar un medicamento. Hasta ahora, el sistema dependía en gran medida de soportes físicos y códigos impresos que generaban demoras, errores y dificultades, especialmente para los adultos mayores. A partir de esta resolución, ese esquema queda en el pasado.

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Cómo funciona el nuevo sistema

El token digital es un código de verificación electrónica que acredita la identidad del paciente de manera segura y en tiempo real. Deberá ser emitido por plataformas que cuenten con sistemas adecuados de autenticación y registro. El objetivo es que cada acto de dispensa quede registrado electrónicamente, lo que permite rastrear el recorrido de cada medicamento desde la prescripción médica hasta la entrega en la farmacia.

Aun cuando se utilice el token digital u otro mecanismo electrónico equivalente, las farmacias deberán registrar el número de documento de identidad de quien retire los medicamentos. Ese dato quedará asociado a la operación como una capa adicional de control.

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También deberán conservar los datos de facturación vinculados a cada dispensa, información que podrá usarse como respaldo en auditorías o reclamos.

Qué pasa cuando retira un familiar o un tercero

Uno de los puntos más relevantes para el día a día de los pacientes, especialmente los adultos mayores, es la regulación del retiro por parte de terceros. A partir de ahora, un familiar, amigo o cuidador podrá retirar medicamentos en nombre del paciente mediante una autorización o credencial digital delegada por el titular de la receta.

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Esa autorización deberá acreditar de manera fehaciente que el paciente autorizó a esa persona a realizar el trámite, y quedará registrada en el sistema para poder ser auditada si es necesario.

La receta electrónica ya está en el celular

El Colegio Farmacéutico de San Juan informó además que la receta electrónica desarrollada por el Ministerio de Salud ya está disponible en la aplicación Mi Argentina. Para acceder al servicio, los usuarios deben ingresar a la app, ir a "Suscribir servicios", seleccionar la sección "Salud", buscar "Recetas electrónicas" y hacer clic en "Agregar" y luego en "Adherir servicio". Una vez habilitado, las recetas emitidas en los últimos 60 días podrán visualizarse directamente desde el celular, en plataformas inscriptas en el ReNaPDiS.

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Desde el Ministerio de Salud explicaron que la heterogeneidad de los sistemas usados por las farmacias dificulta actualmente la interoperabilidad de la información sanitaria y la consolidación de datos a nivel federal. El nuevo esquema busca avanzar hacia estándares comunes que integren los registros de dispensa con el resto de los sistemas de salud del país, mejorando la gestión sanitaria, fortaleciendo los controles y generando información útil para el análisis epidemiológico.

Las farmacias de todo el país tienen 180 días para adecuar sus sistemas informáticos y operativos a los nuevos requisitos, incorporar las herramientas de validación de identidad y cumplir con los estándares de seguridad exigidos por la normativa.