Este jueves Diputados tratará el proyecto de infraestructura provincial

Según los fundamentos del proyecto, la medida busca brindar herramientas financieras que permitan sostener el desarrollo de obras de gran escala y acceder a las condiciones de financiamiento más convenientes disponibles en los mercados.

En este contexto, este miércoles el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, brindó detalles sobre el proyecto de ley ante los legisladores en la Cámara de Diputados.

Durante la reunión, el ministro y los asesores del Poder Ejecutivo explicaron los alcances de la propuesta y respondieron las consultas formuladas por los legisladores, especialmente en relación con el destino de los recursos que podrían obtenerse mediante las operaciones de crédito público contempladas en el proyecto.

De acuerdo con la iniciativa, los fondos serán destinados exclusivamente a financiar planes de inversión pública, obras de infraestructura y gastos de capital vinculados a educación, salud, seguridad pública e infraestructura social. Asimismo, durante las explicaciones brindadas a los diputados y en declaraciones públicas, el ministro señaló que la planificación contempla la ejecución de obras hídricas, viales y de viviendas.

Entre sus fundamentos, el proyecto sostiene que la medida busca dotar a la Provincia de herramientas financieras que permitan continuar impulsando inversiones en infraestructura y seleccionar las alternativas de financiamiento más convenientes según las condiciones de los mercados nacionales e internacionales.

Tras la exposición, los legisladores realizaron consultas sobre distintos aspectos técnicos, financieros y jurídicos de la iniciativa, en el marco del análisis legislativo.