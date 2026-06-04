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Diputados aprobó el Plan Provincial de Infraestructura presentado por el Ejecutivo

La iniciativa, presentada por el Gobierno de San Juan, obtuvo 23 votos a favor y 12 en contra, convirtiéndose en ley tras un extenso debate legislativo que contó con la presencia de Orrego.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves el plan de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia de San Juan impulsado por el Gobierno provincial. La iniciativa obtuvo 23 votos a favor y 12 en contra, convirtiéndose en ley tras un extenso debate legislativo que contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego en el recinto.

Con la sanción de la norma, el Poder Ejecutivo quedó autorizado a realizar operaciones de crédito público mediante la emisión de títulos de deuda en los mercados nacionales e internacionales de capitales y/o la contratación de empréstitos en el mercado local y externo por un monto de hasta 600 millones de dólares estadounidenses o su equivalente en otras monedas.

El Gobierno enviará a Diputados un proyecto para financiar obras estratégicas

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Según establece la ley, las operaciones podrán celebrarse tanto en pesos como en moneda extranjera, de acuerdo con las condiciones financieras que resulten más convenientes para la provincia y conforme al tipo de cambio vigente al momento del ingreso efectivo de los fondos.

El proyecto había sido presentado por el Gobierno de San Juan como una herramienta destinada a financiar obras contempladas en el Plan Provincial de Infraestructura, considerado estratégico para el desarrollo de la provincia y la generación de empleo.

festejo

Durante toda la sesión estuvo presente el gobernador Marcelo Orrego, quien siguió de cerca el tratamiento de la iniciativa. Tras la aprobación, el mandatario celebró la sanción de la ley. La aprobación del proyecto representa uno de los principales objetivos legislativos del Ejecutivo provincial y abre la puerta a la búsqueda de recursos para la ejecución de obras de gran escala en distintos departamentos de la provincia.

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