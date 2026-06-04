Diputados aprobó el Plan Provincial de Infraestructura presentado por el Ejecutivo

Según establece la ley, las operaciones podrán celebrarse tanto en pesos como en moneda extranjera, de acuerdo con las condiciones financieras que resulten más convenientes para la provincia y conforme al tipo de cambio vigente al momento del ingreso efectivo de los fondos.

El proyecto había sido presentado por el Gobierno de San Juan como una herramienta destinada a financiar obras contempladas en el Plan Provincial de Infraestructura, considerado estratégico para el desarrollo de la provincia y la generación de empleo.

festejo

Durante toda la sesión estuvo presente el gobernador Marcelo Orrego, quien siguió de cerca el tratamiento de la iniciativa. Tras la aprobación, el mandatario celebró la sanción de la ley. La aprobación del proyecto representa uno de los principales objetivos legislativos del Ejecutivo provincial y abre la puerta a la búsqueda de recursos para la ejecución de obras de gran escala en distintos departamentos de la provincia.