La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves el plan de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia de San Juan impulsado por el Gobierno provincial. La iniciativa obtuvo 23 votos a favor y 12 en contra, convirtiéndose en ley tras un extenso debate legislativo que contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego en el recinto.
Diputados aprobó el Plan Provincial de Infraestructura presentado por el Ejecutivo
La iniciativa, presentada por el Gobierno de San Juan, obtuvo 23 votos a favor y 12 en contra, convirtiéndose en ley tras un extenso debate legislativo que contó con la presencia de Orrego.