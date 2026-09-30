Con presencia de Orrego, así será la agenda del Argentina Week en Francia

Para San Juan se trata de una parada clave que, como en todas las anteriores incursiones internacionales del Gobernador Orrego, permite seguir reforzando la presencia y relevancia internacional de la provincia como destino preferido de inversión privada. San Juan lidera en Argentina las aplicaciones al RIGI para la actividad minera con más de 33.000 millones de dólares en solo 6 proyectos. Además la provincia viene de confirmar la alta confianza de mercados e inversores con el reciente acuerdo con Vicuña que involucra un adelanto de 250 millones de dólares en Diciembre y la exitosa colocación internacional del Bono San Juan por 600 millones de dólares la semana pasada. Estos recursos aseguran a San Juan contar con financiamiento disponible para avanzar en el desarrollo de un plan de infraestructuras necesarias para el desarrollo de la diversidad de su matriz productiva.

Las actividades continuarán el Jueves 01/10 con un Plenario Multisectorial en la sede de la OCDE, en Paris, sobre un eje temático que describe plenamente el sentido último de las actividades: “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión.” En este ámbito tendrá lugar el Discurso del Presidente de la Nación para dar lugar luego a paneles macro y paneles sectoriales con los principales líderes