Con un evento en la Embajada de la República Argentina en Francia dará inicio hoy el Argentina Week. De la misma forma que ya se hizo en marzo pasado en Nueva York, esta vez en la capital francesa, Paris, estarán presentes autoridades nacionales, europeas, provinciales, junto a destacados empresarios internacionales y argentinos de los más variados sectores económicos y estratégicos, para abordar una amplia agenda de oportunidades de inversión que ofrece Argentina.
Con presencia de Orrego, así será la agenda del Argentina Week en Francia
Es el evento de promoción de inversiones más importante del año previsto en tierras europeas.