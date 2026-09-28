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Milei viaja a Francia con 12 gobernadores, entre ellos Orrego

El Presidente encabeza desde este martes la segunda edición de la Argentina Week junto a mandatarios provinciales, ministros y empresarios. La gira internacional coincide con el avance de las negociaciones por el Presupuesto 2027 en la Casa Rosada.

Javier Milei viajará este martes a París con una agenda que combina dos de las prioridades que la Casa Rosada busca instalar para la próxima etapa de su gestión: acelerar la llegada de inversiones y consolidar el respaldo político necesario para avanzar con su programa económico en el Congreso.

El Presidente encabezará entre el miércoles y el viernes la segunda edición de la Argentina Week, un foro organizado para presentar oportunidades de negocios y proyectos de inversión ante empresarios europeos. Pero la particularidad de esta edición será la presencia de 12 gobernadores, que viajarán junto al mandatario en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y por la agenda legislativa que el Gobierno pretende impulsar en los próximos meses.

La partida está prevista para este martes a las 22. La comitiva estará integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud); y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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A ellos se sumarán Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz). La presencia de mandatarios de distintos espacios políticos busca exhibir una imagen de acompañamiento transversal al rumbo económico argentino.

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