Milei viaja a Francia con 12 gobernadores, entre ellos Orrego

El Presidente encabezará entre el miércoles y el viernes la segunda edición de la Argentina Week, un foro organizado para presentar oportunidades de negocios y proyectos de inversión ante empresarios europeos. Pero la particularidad de esta edición será la presencia de 12 gobernadores, que viajarán junto al mandatario en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y por la agenda legislativa que el Gobierno pretende impulsar en los próximos meses.

La partida está prevista para este martes a las 22. La comitiva estará integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud); y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.