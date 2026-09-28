Javier Milei viajará este martes a París con una agenda que combina dos de las prioridades que la Casa Rosada busca instalar para la próxima etapa de su gestión: acelerar la llegada de inversiones y consolidar el respaldo político necesario para avanzar con su programa económico en el Congreso.
Milei viaja a Francia con 12 gobernadores, entre ellos Orrego
El Presidente encabeza desde este martes la segunda edición de la Argentina Week junto a mandatarios provinciales, ministros y empresarios. La gira internacional coincide con el avance de las negociaciones por el Presupuesto 2027 en la Casa Rosada.