El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se reunió este viernes con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en Casa Rosada, en el marco de las conversaciones que el Gobierno nacional mantiene con mandatarios provinciales por la reforma electoral.
Orrego se reunió con Santilli y fijó su postura sobre la reforma electoral
Marcelo Orrego se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada y respaldó el proyecto para eliminar las PASO. También repasaron cambios electorales que podrían impactar en San Juan.