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Orrego se reunió con Santilli y fijó su postura sobre la reforma electoral

Marcelo Orrego se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada y respaldó el proyecto para eliminar las PASO. También repasaron cambios electorales que podrían impactar en San Juan.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se reunió este viernes con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en Casa Rosada, en el marco de las conversaciones que el Gobierno nacional mantiene con mandatarios provinciales por la reforma electoral.

Durante el encuentro, uno de los principales temas fue el proyecto que impulsa la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Orrego manifestó su respaldo a esa iniciativa, que actualmente forma parte del debate legislativo nacional.

La reforma también contempla modificaciones vinculadas con el sistema de partidos, el financiamiento electoral, la Boleta Única de Papel y Ficha Limpia. El proyecto oficial fue enviado al Congreso y plantea eliminar las PASO nacionales.

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La discusión nacional también tiene impacto en la provincia de cara a las elecciones de 2027. Orrego ya había planteado que San Juan deberá esperar las definiciones del Congreso antes de terminar de delinear su propio esquema electoral.

En ese escenario, el gobernador sostiene además su intención de avanzar con la Boleta Única de Papel y mantiene su rechazo a la Ley de Lemas.

El debate todavía no está cerrado en el Congreso. En el Senado continúan las negociaciones entre el oficialismo, los bloques opositores y los gobernadores para conseguir los acuerdos necesarios que permitan avanzar con la reforma.

La reunión entre Orrego y Santilli se produjo justamente en ese contexto de negociaciones con los mandatarios provinciales, mientras el Gobierno nacional busca reunir apoyos para su agenda legislativa.

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