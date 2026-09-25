Orrego se reunió con Santilli y fijó su postura sobre la reforma electoral

La discusión nacional también tiene impacto en la provincia de cara a las elecciones de 2027. Orrego ya había planteado que San Juan deberá esperar las definiciones del Congreso antes de terminar de delinear su propio esquema electoral.

En ese escenario, el gobernador sostiene además su intención de avanzar con la Boleta Única de Papel y mantiene su rechazo a la Ley de Lemas.

El debate todavía no está cerrado en el Congreso. En el Senado continúan las negociaciones entre el oficialismo, los bloques opositores y los gobernadores para conseguir los acuerdos necesarios que permitan avanzar con la reforma.

La reunión entre Orrego y Santilli se produjo justamente en ese contexto de negociaciones con los mandatarios provinciales, mientras el Gobierno nacional busca reunir apoyos para su agenda legislativa.