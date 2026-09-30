Momentos de extrema tensión y pánico se vivieron a bordo de un vuelo de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. La aeronave debió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, tras desatarse un violento episodio en la cabina de mando en el que el piloto apuñaló al copiloto.
Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el piloto habría atacado al copiloto
Un vuelo de Flydubai que se dirigía a Tel Aviv debió aterrizar de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, luego de que el piloto apuñalara al copiloto.