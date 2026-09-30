"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Mundo > aterrizaje

Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el piloto habría atacado al copiloto

Un vuelo de Flydubai que se dirigía a Tel Aviv debió aterrizar de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, luego de que el piloto apuñalara al copiloto.

Momentos de extrema tensión y pánico se vivieron a bordo de un vuelo de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. La aeronave debió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, tras desatarse un violento episodio en la cabina de mando en el que el piloto apuñaló al copiloto.

El vuelo FZ1073 transcurría con normalidad hasta que el avión descendió abruptamente miles de pies en escasos minutos y comenzó a realizar maniobras erráticas cerca de la frontera con Jordania. La activación de los códigos de emergencia 7700 y 7500 —este último reservado para interferencias ilícitas o secuestros— encendió las alarmas de seguridad en Israel, que desplegó de inmediato aviones de combate y convocó a una reunión de urgencia.

Según el testimonio de los pasajeros a bordo, se escucharon gritos en la parte delantera de la nave y la rápida intervención de algunos tripulantes y pasajeros vestidos de civil permitió ayudar al copiloto a retomar el control del aparato. Fuentes locales e investigadores no descartan que se haya tratado de un intento de atentado o de un acto suicida por parte del comandante.

Te puede interesar...

Afortunadamente, la aeronave logró concretar el aterrizaje en suelo saudí y los pasajeros resultaron ilesos. El perímetro del avión fue inmediatamente rodeado por fuerzas de seguridad locales, mientras que desde la oficina del primer ministro israelí confirmaron que la situación se encuentra bajo control y ya se iniciaron los trámites correspondientes para la repatriación de los ciudadanos.

Temas

Te puede interesar