Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el piloto habría atacado al copiloto

El vuelo FZ1073 transcurría con normalidad hasta que el avión descendió abruptamente miles de pies en escasos minutos y comenzó a realizar maniobras erráticas cerca de la frontera con Jordania. La activación de los códigos de emergencia 7700 y 7500 —este último reservado para interferencias ilícitas o secuestros— encendió las alarmas de seguridad en Israel, que desplegó de inmediato aviones de combate y convocó a una reunión de urgencia.

Según el testimonio de los pasajeros a bordo, se escucharon gritos en la parte delantera de la nave y la rápida intervención de algunos tripulantes y pasajeros vestidos de civil permitió ayudar al copiloto a retomar el control del aparato. Fuentes locales e investigadores no descartan que se haya tratado de un intento de atentado o de un acto suicida por parte del comandante.