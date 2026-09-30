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Del Centro Cívico al Penal: condena efectiva para una ladrona de secamanos

A través de un juicio abreviado, la Justicia sanjuanina condenó a Tania Mailén Agostina Guardia a cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo. Al ser declarada reincidente, la mujer deberá cumplir la pena tras las rejas por el hecho cometido en la planta baja del edificio público.

Un insólito robo en uno de los edificios públicos más concurridos de la provincia terminó con una condena que se cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial. La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad logró que se dictara la prisión efectiva para una mujer que sustrajo un elemento de los sanitarios del Centro Cívico.

El hecho se produjo el 22 de julio de 2024, minutos después de las 11:00 de la mañana. Según la acusación fiscal, Tania Mailén Agostina Guardia ingresó junto a una acompañante a los baños de mujeres ubicados en el Núcleo 2 de la planta baja. Una vez allí, desamuraron de la pared y se llevaron un secamanos eléctrico de acero inoxidable.

En la audiencia de resolución realizada este 28 de septiembre de 2026, la fiscalía presentó el acuerdo de juicio abreviado en el que se determinó que la acusada deberá cumplir cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo. La clave para que la pena sea tras las rejas radico en la declaración de reincidencia fijada por el juez conforme al artículo 50 del Código Penal, sumado al dictado de la prisión preventiva.

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El equipo fiscal estuvo conformado por los doctores Paula Carena, Cristian Catalano (en representación en la audiencia), Pablo Quiroga, María Videla y Franco Juárez.

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