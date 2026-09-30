Un insólito robo en uno de los edificios públicos más concurridos de la provincia terminó con una condena que se cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial. La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad logró que se dictara la prisión efectiva para una mujer que sustrajo un elemento de los sanitarios del Centro Cívico.
Del Centro Cívico al Penal: condena efectiva para una ladrona de secamanos
A través de un juicio abreviado, la Justicia sanjuanina condenó a Tania Mailén Agostina Guardia a cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo. Al ser declarada reincidente, la mujer deberá cumplir la pena tras las rejas por el hecho cometido en la planta baja del edificio público.