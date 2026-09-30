Del Centro Cívico al Penal: condena efectiva para una ladrona de secamanos

El hecho se produjo el 22 de julio de 2024, minutos después de las 11:00 de la mañana. Según la acusación fiscal, Tania Mailén Agostina Guardia ingresó junto a una acompañante a los baños de mujeres ubicados en el Núcleo 2 de la planta baja. Una vez allí, desamuraron de la pared y se llevaron un secamanos eléctrico de acero inoxidable.

En la audiencia de resolución realizada este 28 de septiembre de 2026, la fiscalía presentó el acuerdo de juicio abreviado en el que se determinó que la acusada deberá cumplir cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo. La clave para que la pena sea tras las rejas radico en la declaración de reincidencia fijada por el juez conforme al artículo 50 del Código Penal, sumado al dictado de la prisión preventiva.