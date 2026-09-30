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Investigan la muerte de un soldado en una guardia en el RIM 22

Un soldado voluntario del Regimiento de Infantería de Montaña 22 fue encontrado sin vida en la noche del martes mientras prestaba servicio en la unidad de Marquesado, Rivadavia.

El Ejército Argentino confirmó este miércoles la muerte de un soldado voluntario perteneciente al Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), ubicado en la localidad de Marquesado, departamento Rivadavia. El trágico hallazgo se produjo alrededor de las 20:30 del martes, mientras el efectivo cumplía funciones en un puesto de guardia dentro del predio militar.

Tras el descubrimiento, la fuerza dio inmediata intervención al Juzgado Federal Nº 5 de San Juan para iniciar la investigación correspondiente y determinar las circunstancias del deceso. Paralelamente, las autoridades castrenses ordenaron la apertura de las actuaciones administrativas internas pertinentes.

A través de un comunicado oficial emitido por la Jefatura del Regimiento de Infantería de Montaña 22, el Ejército expresó sus condolencias a la familia, camaradas y allegados del soldado en este momento de dolor, al tiempo que ratificó su plena disposición y contacto con la Justicia federal para colaborar en todo lo necesario para la causa.

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