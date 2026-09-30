Investigan la muerte de un soldado en una guardia en el RIM 22

Tras el descubrimiento, la fuerza dio inmediata intervención al Juzgado Federal Nº 5 de San Juan para iniciar la investigación correspondiente y determinar las circunstancias del deceso. Paralelamente, las autoridades castrenses ordenaron la apertura de las actuaciones administrativas internas pertinentes.

A través de un comunicado oficial emitido por la Jefatura del Regimiento de Infantería de Montaña 22, el Ejército expresó sus condolencias a la familia, camaradas y allegados del soldado en este momento de dolor, al tiempo que ratificó su plena disposición y contacto con la Justicia federal para colaborar en todo lo necesario para la causa.