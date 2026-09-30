El Ejército Argentino confirmó este miércoles la muerte de un soldado voluntario perteneciente al Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), ubicado en la localidad de Marquesado, departamento Rivadavia. El trágico hallazgo se produjo alrededor de las 20:30 del martes, mientras el efectivo cumplía funciones en un puesto de guardia dentro del predio militar.
Investigan la muerte de un soldado en una guardia en el RIM 22
Un soldado voluntario del Regimiento de Infantería de Montaña 22 fue encontrado sin vida en la noche del martes mientras prestaba servicio en la unidad de Marquesado, Rivadavia.