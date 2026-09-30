El presidente Javier Milei arribó este miércoles a la ciudad de París para dar inicio a su agenda oficial en la denominada "Argentina Week", un foro económico de alto nivel donde expondrá ante empresarios e inversores internacionales con el objetivo de promover oportunidades de negocios en el país.
Gira en Francia: Milei encabeza el foro "Argentina Week" y verá a Macron
Acompañado por una comitiva de funcionarios y gobernadores, el Presidente encabezará un foro económico en la capital francesa para atraer inversiones.