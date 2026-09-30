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Gira en Francia: Milei encabeza el foro "Argentina Week" y verá a Macron

Acompañado por una comitiva de funcionarios y gobernadores, el Presidente encabezará un foro económico en la capital francesa para atraer inversiones.

El presidente Javier Milei arribó este miércoles a la ciudad de París para dar inicio a su agenda oficial en la denominada "Argentina Week", un foro económico de alto nivel donde expondrá ante empresarios e inversores internacionales con el objetivo de promover oportunidades de negocios en el país.

El mandatario viajó acompañado por una comitiva integrada por funcionarios nacionales y gobernadores provinciales, quienes participarán de las distintas rondas de exposición. En la previa de las actividades oficiales, Milei se refirió al vínculo diplomático con su par francés, Emmanuel Macron, a quien definió como "un amigo", anticipando lo que será una nueva reunión bilateral entre ambos jefes de Estado.

La agenda en Europa se desarrolla en un contexto donde el Poder Ejecutivo busca afianzar el flujo de capitales privados hacia sectores estratégicos de la economía. Además del encuentro político con la administración francesa, la delegación argentina presentará los ejes del esquema económico actual para consolidar proyectos de inversión a largo plazo.

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