Vuelo de FlyDubai: Netanyahu reveló que un terrorista intentó estrellar el avión

De acuerdo a las declaraciones brindadas por Netanyahu en un mensaje oficial, las investigaciones preliminares indican que el piloto atacó con un cuchillo a su compañero en plena altura con la clara intención de precipitar el avión a tierra. La maniobra provocó un descenso abrupto de 33.000 a 17.000 pies en tan solo un minuto, desatando momentos de pánico entre los 174 pasajeros a bordo, en su mayoría ciudadanos israelíes.

El jefe de Estado detalló que mantuvo comunicación directa con uno de los viajeros que intervino en la emergencia: “Me contó que el avión entró en picada, pero que logró ingresar a la cabina junto a parte de la tripulación para detener al agresor mientras intentaba dañar los sistemas de la nave”. Tras controlar al atacante, otro oficial de vuelo tomó el mando y logró estabilizar el Boeing 737 Max 8 hasta concretar el descenso seguro en suelo saudí.