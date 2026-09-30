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Vuelo de FlyDubai: Netanyahu reveló que un terrorista intentó estrellar el avión

El primer ministro israelí aseguró que las pruebas señalan que el piloto que apuñaló a su compañero buscaba estrellar la aeronave con 174 pasajeros a bordo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó públicamente este miércoles que el violento episodio registrado en el vuelo FZ1073 de FlyDubai se trató de un "incidente de seguridad extremadamente grave" en el que un terrorista intentó estrellar la aeronave. Tras el aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, el mandatario destacó el accionar de los pasajeros e integrantes de la tripulación que redujeron al atacante y evitaron una catástrofe aérea.

De acuerdo a las declaraciones brindadas por Netanyahu en un mensaje oficial, las investigaciones preliminares indican que el piloto atacó con un cuchillo a su compañero en plena altura con la clara intención de precipitar el avión a tierra. La maniobra provocó un descenso abrupto de 33.000 a 17.000 pies en tan solo un minuto, desatando momentos de pánico entre los 174 pasajeros a bordo, en su mayoría ciudadanos israelíes.

El jefe de Estado detalló que mantuvo comunicación directa con uno de los viajeros que intervino en la emergencia: “Me contó que el avión entró en picada, pero que logró ingresar a la cabina junto a parte de la tripulación para detener al agresor mientras intentaba dañar los sistemas de la nave”. Tras controlar al atacante, otro oficial de vuelo tomó el mando y logró estabilizar el Boeing 737 Max 8 hasta concretar el descenso seguro en suelo saudí.

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Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, reforzó la hipótesis del atentado al afirmar que "un terrorista quería asesinar a todos los ocupantes a bordo". Mientras el sospechoso permanece bajo custodia e interrogatorio de las autoridades de Arabia Saudita, el Gobierno israelí coordina los protocolos diplomáticos para garantizar la repatriación de todos los ciudadanos y dispuso un refuerzo en los esquemas de seguridad operacional para la aviación comercial.

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