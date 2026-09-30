El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó públicamente este miércoles que el violento episodio registrado en el vuelo FZ1073 de FlyDubai se trató de un "incidente de seguridad extremadamente grave" en el que un terrorista intentó estrellar la aeronave. Tras el aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, el mandatario destacó el accionar de los pasajeros e integrantes de la tripulación que redujeron al atacante y evitaron una catástrofe aérea.
Vuelo de FlyDubai: Netanyahu reveló que un terrorista intentó estrellar el avión
El primer ministro israelí aseguró que las pruebas señalan que el piloto que apuñaló a su compañero buscaba estrellar la aeronave con 174 pasajeros a bordo.