A dos meses de la tragedia aérea que conmocionó a la provincia en el Parque Provincial Ischigualasto, la investigación judicial avanza sobre los peritajes técnicos mientras se conocen impactantes testimonios de los familiares. El accidente del helicóptero Bell 412 en la zona de la Quebrada de La Chilca se cobró la vida de sus siete ocupantes, entre ellos autoridades de Protección Civil, Bomberos, la Policía provincial, brigadistas y el piloto Matías Juan Pablo Valenzuela.
"Vi cómo cayeron": la señal que recibió la esposa del piloto de Valle Fértil
A dos meses de la caída del helicóptero en el Parque Ischigualasto que dejó siete víctimas fatales, la Justicia aguarda los datos de la caja negra. En medio del dolor, Mariana, pareja del piloto Matías Valenzuela, asegura haber recibido un mensaje revelador sobre los últimos segundos del vuelo.