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"Vi cómo cayeron": la señal que recibió la esposa del piloto de Valle Fértil

A dos meses de la caída del helicóptero en el Parque Ischigualasto que dejó siete víctimas fatales, la Justicia aguarda los datos de la caja negra. En medio del dolor, Mariana, pareja del piloto Matías Valenzuela, asegura haber recibido un mensaje revelador sobre los últimos segundos del vuelo.

A dos meses de la tragedia aérea que conmocionó a la provincia en el Parque Provincial Ischigualasto, la investigación judicial avanza sobre los peritajes técnicos mientras se conocen impactantes testimonios de los familiares. El accidente del helicóptero Bell 412 en la zona de la Quebrada de La Chilca se cobró la vida de sus siete ocupantes, entre ellos autoridades de Protección Civil, Bomberos, la Policía provincial, brigadistas y el piloto Matías Juan Pablo Valenzuela.

Mientras la Unidad Fiscal San Juan analiza los dispositivos electrónicos y el registrador de voces de cabina recuperado de la aeronave para determinar la trayectoria y las causas del impacto, el testimonio de la pareja de Valenzuela sumó una fuerte carga emotiva al caso. Mariana aseguró haber recibido una señal sobrenatural durante la madrugada posterior al accidente, donde sintió ver exactamente cómo sucedieron los hechos.

Según relató, la experiencia le aportó una serenidad que la exime de la espera de las pericias oficiales: “Me mostró que los envuelve una nube y chocan contra algo”, afirmó, convencida de haber obtenido la respuesta que necesitaba sobre los instantes finales que atravesó el aviador de 53 años.

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Para atravesar el proceso de duelo y mantener viva la memoria de su pareja, Mariana reveló que continúa escribiéndole cartas en sus noches de insomnio, transformando el dolor en un canal de contacto constante. En tanto, la causa sigue en trámite bajo la instrucción del fiscal Francisco Maldonado a la espera de las conclusiones accidentológicas definitivas.

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