"Vi cómo cayeron": la señal que recibió la esposa del piloto de Valle Fértil

Mientras la Unidad Fiscal San Juan analiza los dispositivos electrónicos y el registrador de voces de cabina recuperado de la aeronave para determinar la trayectoria y las causas del impacto, el testimonio de la pareja de Valenzuela sumó una fuerte carga emotiva al caso. Mariana aseguró haber recibido una señal sobrenatural durante la madrugada posterior al accidente, donde sintió ver exactamente cómo sucedieron los hechos.

Según relató, la experiencia le aportó una serenidad que la exime de la espera de las pericias oficiales: “Me mostró que los envuelve una nube y chocan contra algo”, afirmó, convencida de haber obtenido la respuesta que necesitaba sobre los instantes finales que atravesó el aviador de 53 años.