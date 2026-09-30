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Ajustes en la RedTulum: controlarán excesos en el uso del boleto escolar gratuito

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, advirtió que detectaron estudiantes que realizan hasta seis viajes por día con el beneficio. Garantizó la continuidad de la política impulsada por el Ejecutivo, pero remarcó que corregirán las irregularidades.

El Gobierno provincial endurecerá los controles sobre el uso del boleto escolar y docente gratuito tras detectar irregularidades en las frecuencias de viaje asignadas a los beneficiarios. La advertencia fue realizada por el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, quien ratificó la vigencia de la medida, pero subrayó la necesidad de optimizar los recursos públicos.

En diálogo con Canal 8, Molina sostuvo que el beneficio "es una política que se usa generalmente de forma correcta", aunque aclaró que se identificaron casos aislados de mal uso que requieren intervención inmediata. "Hay chicos que registran hasta seis pasajes diarios con el boleto escolar. Si hay alguna anomalía la vamos a corregir para garantizar el espíritu original de la medida", explicó el funcionario.

El sistema de boleto gratuito fue anunciado por el gobernador Marcelo Orrego a principios de abril de 2025 y comenzó a regir oficialmente el 14 de abril de ese mismo año. Desde su implementación, el subsidio estatal registró un impacto masivo en el transporte público local: actualmente alcanza a más de 114.000 usuarios activos entre estudiantes y docentes, sobre un total que superó las 121.000 solicitudes registradas en la RedTulum.

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Con un promedio diario que ronda hasta los 132.000 viajes dentro del sistema de colectivos, desde la Secretaría de Tránsito ratificaron que el beneficio continuará operativo, pero implementarán auditorías digitales en la validación de las tarjetas SUBE para limitar los pasajes a los trayectos estrictamente educativos.

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