El Gobierno provincial endurecerá los controles sobre el uso del boleto escolar y docente gratuito tras detectar irregularidades en las frecuencias de viaje asignadas a los beneficiarios. La advertencia fue realizada por el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, quien ratificó la vigencia de la medida, pero subrayó la necesidad de optimizar los recursos públicos.
Ajustes en la RedTulum: controlarán excesos en el uso del boleto escolar gratuito
El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, advirtió que detectaron estudiantes que realizan hasta seis viajes por día con el beneficio. Garantizó la continuidad de la política impulsada por el Ejecutivo, pero remarcó que corregirán las irregularidades.