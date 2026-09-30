Desarticularon un punto de venta de drogas en Pocito y detuvieron a dos mujeres

A través de tareas de vigilancia e inteligencia en la zona, los agentes lograron confirmar que la vivienda señalada presentaba movimientos habituales compatibles con la comercialización de sustancias ilícitas. Con los elementos de prueba recolectados, el Juzgado Federal de Garantías N°2, a cargo del Dr. Leopoldo Rago Gallo, libró la orden de allanamiento correspondiente.

El procedimiento contó con el apoyo de la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo de la PFA y culminó con la detención de dos mujeres argentinas de 29 y 49 años. Además, los efectivos lograron el secuestro de varias dosis de cocaína fraccionadas y listas para su distribución, elementos utilizados para el corte de la sustancia, cuatro teléfonos celulares y la suma de 104.600 pesos en efectivo.