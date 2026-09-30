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Desarticularon un punto de venta de drogas en Pocito y detuvieron a dos mujeres

Agentes de la Policía Federal Argentina allanaron una vivienda en Pocito utilizada para el acopio y comercialización de estupefacientes. Durante el operativo ordenado por la Justicia Federal, detuvieron a dos mujeres y secuestraron dosis de cocaína, teléfonos y dinero en efectivo.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un punto de venta de drogas al menudeo que operaba en el departamento Pocito. La investigación, iniciada a partir de una denuncia anónima, fue llevada adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan.

A través de tareas de vigilancia e inteligencia en la zona, los agentes lograron confirmar que la vivienda señalada presentaba movimientos habituales compatibles con la comercialización de sustancias ilícitas. Con los elementos de prueba recolectados, el Juzgado Federal de Garantías N°2, a cargo del Dr. Leopoldo Rago Gallo, libró la orden de allanamiento correspondiente.

El procedimiento contó con el apoyo de la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo de la PFA y culminó con la detención de dos mujeres argentinas de 29 y 49 años. Además, los efectivos lograron el secuestro de varias dosis de cocaína fraccionadas y listas para su distribución, elementos utilizados para el corte de la sustancia, cuatro teléfonos celulares y la suma de 104.600 pesos en efectivo.

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Tanto las imputadas como los elementos incautados fueron puestos a disposición del magistrado interviniente bajo la acusación de infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (Ley 23.737).

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