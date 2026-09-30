Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un punto de venta de drogas al menudeo que operaba en el departamento Pocito. La investigación, iniciada a partir de una denuncia anónima, fue llevada adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan.
Desarticularon un punto de venta de drogas en Pocito y detuvieron a dos mujeres
Agentes de la Policía Federal Argentina allanaron una vivienda en Pocito utilizada para el acopio y comercialización de estupefacientes. Durante el operativo ordenado por la Justicia Federal, detuvieron a dos mujeres y secuestraron dosis de cocaína, teléfonos y dinero en efectivo.