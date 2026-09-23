Orrego anunció más recursos para el programa de capacitación y autoempleo

“Yo creo en los emprendedores. Estoy convencido de que los emprendedores son los que no se van a dormir para descansar, sino para seguir soñando”, sostuvo Orrego durante la ceremonia.

El gobernador remarcó que el objetivo es que las capacitaciones no queden solamente en la formación, sino que puedan transformarse en trabajo y producción. “Una acción se transforma claramente en un hábito, después el hábito se transforma en una costumbre y esa costumbre termina siendo una cultura de vida, que es la cultura del trabajo”, afirmó.

Un programa que ya alcanzó a más de 13.000 personas

Durante el acto, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, informó que más de 13.000 sanjuaninos fueron capacitados mediante el programa y que ya se entregaron más de 400 proyectos de autoempleo con herramientas y equipamiento.

Además, más de 700 personas realizaron prácticas profesionalizantes y la iniciativa alcanzó a los 19 departamentos, con especial atención en las localidades del interior.

La propuesta busca adaptar las capacitaciones a las características productivas de cada zona. En Pocito, por ejemplo, se dictaron cursos de riego tecnificado y repostería de alta calidad. En Rivadavia, Capital y Santa Lucía, hubo formación relacionada con sistemas de seguridad, climatización, domótica y gastronomía.

En tanto, Chimbas y Rawson concentraron propuestas de soldadura para mujeres, mantenimiento edilicio, actividad textil y cuidado de adultos mayores. Orrego también destacó la participación de mujeres en capacitaciones vinculadas a oficios que históricamente tuvieron mayor presencia masculina, como la soldadura.

Más fondos para ampliar el alcance

El anuncio central fue el refuerzo presupuestario para continuar con el programa. “Vamos a incrementar las partidas para que este programa cada vez llegue a más sanjuaninos”, afirmó Orrego.

Según explicó, algunos de los participantes comenzaron con una capacitación y luego lograron poner en marcha emprendimientos que incluso incorporaron a otras personas como trabajadores.

La iniciativa también articula con el sector privado y organizaciones territoriales. Durante 2026, la Dirección de Empleo y Formación trabajó con más de 250 empresas, comercios y cámaras para desarrollar prácticas profesionalizantes.

A eso se sumó el vínculo con 280 instituciones territoriales, entre uniones vecinales, clubes y asociaciones, que permitieron llevar cursos y talleres a distintos puntos de la provincia.