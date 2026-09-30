El "Niño Marta" insultó y hostigó a una mujer que trabajaba en un supermercado

El hecho se registró en el acceso a la sucursal de Carrefour ubicada en la intersección de Avenida Libertador y General Acha. La víctima, identificada como Sandra, se desempeña habitualmente en el lugar asistiendo a los clientes con el acomodado de changuitos y el acarreo de mercadería a cambio de propinas voluntarias.

De acuerdo a las imágenes difundidas, Fernández se presentó en el lugar junto a un acompañante y comenzó a registrar a la trabajadora con su teléfono celular sin su consentimiento. El intercambio subió rápidamente de tono cuando los jóvenes dirigieron insultos y descalificativos discriminatorios hacia la mujer. Pese a que la trabajadora intentó poner límites al acoso manifestando que solo intentaba ganarse la vida, los agresores respondieron con burlas y risas.