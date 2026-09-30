El influencer sanjuanino Santiago Fernández, popularmente conocido en las plataformas digitales como “El Niño Marta”, quedó nuevamente en el centro del repudio social tras la difusión de un video en el que se lo ve agrediendo verbalmente a una mujer que trabajaba en la puerta de un supermercado en la Capital.
El "Niño Marta" insultó y hostigó a una mujer que trabajaba en un supermercado
El influencer sanjuanino Santiago Fernández fue fuertemente cuestionado tras publicar un video en el ingreso de un supermercado céntrico. En las imágenes se observan agresiones verbales y expresiones discriminatorias hacia una mujer que colabora acomodando changuitos.