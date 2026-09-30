"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Niño Marta

El "Niño Marta" insultó y hostigó a una mujer que trabajaba en un supermercado

El influencer sanjuanino Santiago Fernández fue fuertemente cuestionado tras publicar un video en el ingreso de un supermercado céntrico. En las imágenes se observan agresiones verbales y expresiones discriminatorias hacia una mujer que colabora acomodando changuitos.

El influencer sanjuanino Santiago Fernández, popularmente conocido en las plataformas digitales como “El Niño Marta”, quedó nuevamente en el centro del repudio social tras la difusión de un video en el que se lo ve agrediendo verbalmente a una mujer que trabajaba en la puerta de un supermercado en la Capital.

El hecho se registró en el acceso a la sucursal de Carrefour ubicada en la intersección de Avenida Libertador y General Acha. La víctima, identificada como Sandra, se desempeña habitualmente en el lugar asistiendo a los clientes con el acomodado de changuitos y el acarreo de mercadería a cambio de propinas voluntarias.

De acuerdo a las imágenes difundidas, Fernández se presentó en el lugar junto a un acompañante y comenzó a registrar a la trabajadora con su teléfono celular sin su consentimiento. El intercambio subió rápidamente de tono cuando los jóvenes dirigieron insultos y descalificativos discriminatorios hacia la mujer. Pese a que la trabajadora intentó poner límites al acoso manifestando que solo intentaba ganarse la vida, los agresores respondieron con burlas y risas.

Te puede interesar...

La situación escaló en tensión cuando la mujer, visiblemente molesta por el acoso continuado, tiró al suelo el dispositivo con el que era filmada. Lejos de frenar la agresión, Fernández recuperó el teléfono y continuó con la grabación, profiriendo nuevos insultos y amenazándola con "escracharla" en las redes sociales.

Temas

Te puede interesar