Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand de este miércoles 30 de septiembre

Además, desde el centro de salud anticiparon cuándo se conocerá la próxima actualización sobre el estado de la conductora. “De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, indicaron.

El comunicado del Sanatorio Mater Dei fue emitido este miércoles 30 de septiembre y lleva la firma del Dr. Enrique Echagüe, director médico de la institución.

Qué es la neumopatía, el cuadro por el que internaron por segunda vez a Mirtha Legrand

La neumopatía se trata de un término general utilizado en la medicina para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por eso, no identifica una patología específica ni implica que una persona tenga neumonía.

En el diccionario de la Real Academia Española aparece definida, precisamente, como “una enfermedad de los pulmones”. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, algunas de las enfermedades pulmonares son el asma, la EPOC, la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras afecciones.