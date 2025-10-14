Video: Sin inconvenientes, la Selección argentina aplastó 6-0 a Puerto Rico

A pura efectividad, la Albiceleste lastimó en sus primeras chances. A los 14 minutos de la primera mitad, un remate de Lionel Messi dio en el travesaño. Nico González sacó un zurdazo en la puerta del área y el mediocampista del Liverpool conectó de cabeza para el 1-0 parcial.
A los 36 minutos, llegó el tercero de la Albiceleste. El Flaco López -quien hace su debut absoluto en la Mayor- aguantó la pelota en el área y se la cedió a Mac Allister, quien disparó y marcó el 3-0.
Alexis convirtió su sexto tanto (y primer doblete) en 41 partidos con la camiseta de la Selección Argentina. El último gol había sido nada menos que en la goleada por 4-1 a Brasil, en el histórico clásico en el Monumental por Eliminatorias, en marzo de este año.
Ya en el segundo tiempo, a los dos minutos, un centro desde la derecha habilitó a Messi, que cabeceó sobre el costado izquierdo del área chica, aunque no pudo vencer a Cutler.
A los 19 minutos del segundo tiempo, después de un remate de Nicolás González, una serie de rebotes entre el volante Steven Echevarría y el arquero Sebastián Cutler terminaron enviando la pelota al fondo de la red.
Los últimos dos goles del partido fueron autoría de Lautaro Martínez.
A los 34 minutos empujó una pelota suelta dentro del área y cuatro minutos después, luego de una buena combinación con Messi, metió un remate bajo sobre el segundo palo, para el 6-0 final.
Además del abultado triunfo, el DT Lionel Scaloni aprovechó el partido para realizar tres debuts: el del delantero del Palmeiras José López, que fue titular, el volante del mismo equipo brasileño Aníbal Moreno, ingresado en el entretiempo y el arquero Facundo Cambeses, surgido en Banfield y con gran presente en Racing, que entró a los 29 minutos del complemento.