UPCN encara el último tour de la fase regular

Luego, los dirigidos por Fabián Armoa jugarán ante San Lorenzo, que marcha 9no y discurre entre sus chances de clasificar a play off y el acoso de los equipos que buscan evitar el descenso, el viernes a las 16.

El cierre será ante el líder Ciudad, que tiene siete puntos más que UPCN y también aseguró su boleto a la próxima instancia. Este partido se disputará el domingo a las 18. Todos los encuentros del Tour 7 se jugarán en el Microestadio El Calafate y en el caso de UPCN podrán seguirse por TyC Sports Play.

Con siete de ocho plazas definidas para los play off, en Santa Cruz habrá nueve puntos en juego en total y además de conocer al octavo clasificado, el Tour definirá las posiciones de la fase regular para ordenar los enfrentamientos de cuartos de final. De acuerdo a la fórmula de juego, se conformarán de la siguiente manera: 1° vs. 8°; 2° vs. 7°; 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.

TOUR 7

Día Hora Rival

23/2 17:00 Monteros Vóley

24/2 16:00 San Lorenzo

26/2 18:00 Ciudad Vóley