UPCN afrontará un Tour clave en Comodoro Rivadavia

El Tour 5, en tanto, será el penúltimo de la fase regular, por lo que los equipos buscan asegurar su clasificación y definir posiciones de cara a los play off.

UPCN llega a esta etapa con un buen presente, tras tres victorias consecutivas, y se ubica segundo en la tabla, con 26 puntos y 8 triunfos, escoltando al líder Ciudad Vóley (33) y por delante de Monteros (23) y Boca Juniors (22).