UPCN San Juan Vóley afrontará desde este jueves el Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina, que se disputará del 29 de enero al 1 de febrero en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. Los sanjuaninos se medirán ante Monteros (jueves), Ciudad (viernes) y Boca (domingo), tres rivales con los que comparte la parte alta de la tabla de posiciones.
UPCN afrontará un Tour clave en Comodoro Rivadavia
