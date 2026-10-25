Unión pegó primero, Desamparados reaccionó y la serie quedó abierta

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El Azul aprovechó su primera llegada clara y encontró una ventaja que le permitió manejar algunos pasajes del encuentro. Sin embargo, Desamparados reaccionó, adelantó sus líneas y comenzó a llevar el juego hacia el arco defendido por Puga.

El arquero de Unión respondió con intervenciones importantes, pero no pudo evitar la igualdad. A los 41 minutos, Daniel Castro apareció por la izquierda y sacó un remate al primer palo para establecer el 1-1. El empate premió la reacción del Víbora y dejó el partido abierto antes del descanso.

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En la segunda parte, el clásico perdió parte del ritmo y el vuelo ofensivo que había mostrado en los primeros 45 minutos. Hubo más marca, menos espacios y un trámite cortado por los roces y las infracciones. Los dos equipos buscaron alternativas desde el banco, pero les costó generar situaciones claras para romper la igualdad.

A Unión le faltó frescura para sostener el juego que había mostrado en algunos pasajes del primer tiempo, mientras que Desamparados no consiguió transformar su intención de ataque en una ventaja. Javier Gil fue importante en la distribución del Víbora durante distintos momentos, aunque al equipo le faltó mayor contundencia en los últimos metros.

El 1-1 terminó siendo el resultado de un clásico parejo, que tuvo sus mejores emociones antes del entretiempo y dejó la clasificación sin dueño.

Ahora, todo se resolverá en Puyuta. Desamparados buscará aprovechar la localía para avanzar a la cuarta fase del Regional Amateur, mientras que Unión intentará recuperar su mejor versión para quedarse con una serie que, después de la igualdad en Pocito, promete una revancha decisiva.