Investigan un caso de violencia familiar tras el positivo de cocaína en una madre y su bebé

Ante la situación, personal médico trasladó a la madre y al bebé al Hospital Rawson. El pequeño quedó en observación con diagnóstico de politraumatismos, mientras que la mujer manifestó que no quería radicar una denuncia penal.

Paz fue aprehendido en el lugar, pero recuperó la libertad posteriormente. Según la información policial, durante el procedimiento se habría mostrado agresivo y se habría autoagredido. Por el episodio se inició un expediente contravencional.

La situación volvió a requerir intervención policial durante el mediodía, cuando a las 12.22 ingresó un nuevo llamado por el comportamiento agresivo del hombre y presuntos daños a objetos dentro de la vivienda.

A las 12.57, el Hospital Rawson informó que los análisis de orina realizados a la madre y al bebé habían dado positivo para cocaína. El niño continuaba internado para su evaluación médica.

El caso reúne dos aspectos que deberán ser esclarecidos: la presunta agresión denunciada por la mujer y el resultado de los análisis toxicológicos de ambos. Por el momento, la información disponible no permite establecer cuándo ni de qué manera se produjo la exposición a la sustancia.