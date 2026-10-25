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Investigan un caso de violencia familiar tras el positivo de cocaína en una madre y su bebé

Un hombre de 28 años fue aprehendido tras una presunta agresión a su pareja y al bebé de ambos. El niño quedó internado con politraumatismos y los análisis de orina de ambos dieron positivo para cocaína.

Un bebé de seis meses quedó internado en el Hospital Rawson luego de un episodio de violencia familiar ocurrido durante la madrugada de este sábado en Santa Lucía.

Su madre denunció ante la policía que su pareja, Matías Nicolás Paz, de 28 años, la había agredido y también habría golpeado al niño mientras lo tenía en brazos. Más tarde, los análisis de orina practicados a ambos dieron positivo para cocaína.

El hecho ocurrió cerca de las 2.49 en la intersección de avenida Nazario Benavídez y calle Chacabuco, frente a la Bodega Cooperativa San Juan. Cuando los efectivos llegaron al lugar, entrevistaron a la mujer, quien relató lo sucedido y señaló que el hombre estaría bajo los efectos de estupefacientes.

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Ante la situación, personal médico trasladó a la madre y al bebé al Hospital Rawson. El pequeño quedó en observación con diagnóstico de politraumatismos, mientras que la mujer manifestó que no quería radicar una denuncia penal.

Paz fue aprehendido en el lugar, pero recuperó la libertad posteriormente. Según la información policial, durante el procedimiento se habría mostrado agresivo y se habría autoagredido. Por el episodio se inició un expediente contravencional.

La situación volvió a requerir intervención policial durante el mediodía, cuando a las 12.22 ingresó un nuevo llamado por el comportamiento agresivo del hombre y presuntos daños a objetos dentro de la vivienda.

A las 12.57, el Hospital Rawson informó que los análisis de orina realizados a la madre y al bebé habían dado positivo para cocaína. El niño continuaba internado para su evaluación médica.

El caso reúne dos aspectos que deberán ser esclarecidos: la presunta agresión denunciada por la mujer y el resultado de los análisis toxicológicos de ambos. Por el momento, la información disponible no permite establecer cuándo ni de qué manera se produjo la exposición a la sustancia.

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