La Justicia Electoral de Brasil ordenó detener al secretario de Transporte de Salvador

El magistrado ordenó a la Policía Federal que procediera a la detención inmediata de Souza, al considerar que existían indicios de posibles infracciones al Código Electoral brasileño. Además, estableció un plazo de una hora desde la notificación para acreditar el cumplimiento de las medidas y fijó una multa de un millón de reales por cada hora de incumplimiento, aplicable de manera solidaria al municipio, al funcionario y a las empresas concesionarias. La resolución no confirmó que la detención se hubiera concretado.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había denunciado obstáculos para que los ciudadanos llegaran a las urnas y pidió ampliar el horario de votación. El mandatario advirtió que la reducción de colectivos podía limitar la participación electoral, especialmente entre los sectores de menores ingresos, que dependen del transporte público para movilizarse.

Ante los reclamos, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin resolvió extender el horario de votación en todo Brasil hasta las 19, dos horas más de lo previsto originalmente. La decisión respondió a las denuncias por restricciones en el servicio de transporte en diferentes localidades y buscó garantizar que los electores afectados tuvieran más tiempo para sufragar.

Los problemas de circulación no se limitaron a Bahía. En San Pablo también se presentaron reclamos ante la Justicia Electoral por la cantidad de colectivos disponibles durante la jornada. La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que supervisa el proceso, informó que seguía las denuncias sobre el transporte público en distintos puntos del país.

El alcalde de Salvador, Bruno Reis, aliado de la derecha, sostuvo que parte de los colectivos no había salido de las terminales debido a la presencia de adhesivos vinculados al PT en los vehículos. Según su explicación, las empresas los habían retirado para evitar cuestionamientos por una eventual propaganda electoral irregular.