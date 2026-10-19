El clásico entre Unión y Desamparados se jugaría en el Bicentenario

El partido de ida se disputará el domingo 25 de octubre y tendrá a Unión como local, aunque no podrá jugar en su cancha de Villa Krause. El estadio fue suspendido tras los incidentes ocurridos precisamente en el cruce anterior frente a Desamparados, por lo que el Azul deberá recibir al conjunto puyutano en el Estadio del Bicentenario.

La revancha está prevista para el domingo 1 de noviembre en el estadio El Serpentario, donde Desamparados buscará hacerse fuerte ante su gente y definir la serie.

Cómo llegan Unión y Desamparados

Sportivo Desamparados consiguió el pase tras eliminar a San Carlos de Mendoza. El equipo dirigido por Mauricio Del Cero había perdido 1-0 en la ida, pero se recuperó en el Serpentario y ganó 3-0, para cerrar la serie con un global de 3-1.

Unión de Villa Krause, por su parte, dejó en el camino a Atlético Palmira. El Azul se impuso por 3-1 en el primer encuentro y luego empató 2-2 como visitante, un resultado que le permitió avanzar con un global de 5-3.

La tercera ronda también tendrá otros cruces entre equipos de la región: Defensores de Belgrano de Justo Daract se medirá con San Martín de Tilisarao; Malargüe enfrentará a Argentino de Mendoza, y Pacífico de General Alvear jugará ante Goudge de San Rafael.

Los ganadores avanzarán a la cuarta ronda, prevista para el 8 y el 15 de noviembre. Para Unión y Desamparados, el desafío será superar una llave entre conocidos y mantener en pie la ilusión de llegar al Federal A.