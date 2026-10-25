Boca e Independiente abren una tarde de clásicos que termina con River-Racing

Independiente, conducido por Jadson Viera, llega después de empatar 1-1 ante Racing en el clásico de Avellaneda. Con 19 puntos, ocupa el octavo puesto de su zona y necesita sumar para sostenerse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Las formaciones de Independiente y Boca

Independiente : Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Matías Abaldo y Ezequiel Ávila.

: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Matías Abaldo y Ezequiel Ávila. Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacibar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

El partido se jugará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, desde las 17, con arbitraje de Nazareno Arasa y Adrián Franklin a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Desde las 19.15, River recibirá a Racing en el Monumental con la intención de darle continuidad a la recuperación futbolística. El Millonario viene de golear 3-0 a Belgrano en Córdoba y, con Leonardo Ponzio como entrenador interino, buscará sumar otra victoria para acercarse a los playoffs.

Racing, por su parte, atraviesa una situación más comprometida. El empate ante Independiente lo dejó con 12 puntos en la Zona B y necesita ganar para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.

El encuentro tendrá como árbitro principal a Leandro Rey Hilfer y a Felipe Viola en el VAR. Se podrá ver por TNT Sports.

Entre las posibles formaciones, River podría salir con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Racing, en tanto, formaría con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero e Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello y Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny.

Horarios, árbitros y televisión

Independiente-Boca comenzará a las 17 en Avellaneda, con transmisión de ESPN Premium. River-Racing se jugará a las 19.15 en el Monumental y podrá verse por TNT Sports.

Los dos encuentros corresponden a la fecha 14 del Torneo Clausura y llegan en un momento decisivo de la fase regular, cuando cada punto puede modificar las posibilidades de clasificación a los playoffs.