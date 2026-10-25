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Boca e Independiente abren una tarde de clásicos que termina con River-Racing

Boca visita a Independiente a las 17 y River recibe a Racing desde las 19.15. Los cuatro llegan con objetivos importantes en la fecha 14 del Torneo Clausura.

La fecha 14 del Torneo Clausura tendrá este domingo una jornada de alto voltaje con dos cruces que pueden resultar determinantes para las aspiraciones de los equipos.

Independiente recibirá a Boca desde las 17 en Avellaneda y, a las 19.15, River se medirá con Racing en el estadio Monumental.

El primer duelo encontrará a Boca en un buen momento, después de clasificarse a la final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en Brasil. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará trasladar ese impulso al torneo local, donde suma 24 puntos en la Zona A y pelea por mantenerse en lo más alto de la tabla anual.

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Independiente, conducido por Jadson Viera, llega después de empatar 1-1 ante Racing en el clásico de Avellaneda. Con 19 puntos, ocupa el octavo puesto de su zona y necesita sumar para sostenerse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Las formaciones de Independiente y Boca

  • Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Matías Abaldo y Ezequiel Ávila.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacibar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

El partido se jugará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, desde las 17, con arbitraje de Nazareno Arasa y Adrián Franklin a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Desde las 19.15, River recibirá a Racing en el Monumental con la intención de darle continuidad a la recuperación futbolística. El Millonario viene de golear 3-0 a Belgrano en Córdoba y, con Leonardo Ponzio como entrenador interino, buscará sumar otra victoria para acercarse a los playoffs.

Racing, por su parte, atraviesa una situación más comprometida. El empate ante Independiente lo dejó con 12 puntos en la Zona B y necesita ganar para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.

El encuentro tendrá como árbitro principal a Leandro Rey Hilfer y a Felipe Viola en el VAR. Se podrá ver por TNT Sports.

Entre las posibles formaciones, River podría salir con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Racing, en tanto, formaría con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero e Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello y Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny.

Horarios, árbitros y televisión

Independiente-Boca comenzará a las 17 en Avellaneda, con transmisión de ESPN Premium. River-Racing se jugará a las 19.15 en el Monumental y podrá verse por TNT Sports.

Los dos encuentros corresponden a la fecha 14 del Torneo Clausura y llegan en un momento decisivo de la fase regular, cuando cada punto puede modificar las posibilidades de clasificación a los playoffs.

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