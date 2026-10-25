El plan de los diques para recibir más agua y reducir los picos de caudal

El llenado se realizará de manera planificada, de acuerdo con el comportamiento del río y el seguimiento de los niveles de los diques. El objetivo es lograr una atenuación de los caudales, un proceso que permite moderar los picos de agua liberados aguas abajo.

La capacidad disponible en los embalses funciona como un margen para amortiguar eventuales aumentos del caudal. Sin embargo, no elimina el riesgo de crecidas ni garantiza que no haya afectaciones en sectores del cauce natural del río.

Por eso, el monitoreo de los caudales y de los niveles de almacenamiento continuará de manera permanente. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones preventivas ante posibles cambios en las condiciones del río.