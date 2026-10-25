Los diques Los Caracoles, Punta Negra y Quebrada de Ullum se mantienen cerca de sus niveles mínimos de operación para contar con espacio disponible ante el aumento de los caudales previsto para la temporada. La estrategia busca recibir más agua y reducir los picos de las crecidas que podrían avanzar río abajo.
El plan de los diques para recibir más agua y reducir los picos de caudal
Los Caracoles, Punta Negra y Ullum mantienen niveles cercanos al mínimo operativo para disponer de 872,43 hectómetros cúbicos de capacidad ante el aumento previsto de los caudales.