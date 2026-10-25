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El plan de los diques para recibir más agua y reducir los picos de caudal

Los Caracoles, Punta Negra y Ullum mantienen niveles cercanos al mínimo operativo para disponer de 872,43 hectómetros cúbicos de capacidad ante el aumento previsto de los caudales.

Los diques Los Caracoles, Punta Negra y Quebrada de Ullum se mantienen cerca de sus niveles mínimos de operación para contar con espacio disponible ante el aumento de los caudales previsto para la temporada. La estrategia busca recibir más agua y reducir los picos de las crecidas que podrían avanzar río abajo.

Según informó la Dirección de Recursos Energéticos en el marco del COPRE, los tres embalses tienen una capacidad disponible conjunta de 872,43 hectómetros cúbicos (hm³) hasta alcanzar sus niveles máximos ordinarios, tomando como referencia los niveles mínimos actuales. Cada hectómetro cúbico equivale a mil millones de litros.

La cota mínima de seguridad es el nivel inferior establecido para que una presa pueda operar sin comprometer su seguridad ni el funcionamiento de sus equipos hidroenergéticos. Mantener los embalses cerca de ese límite permite reservar un mayor volumen para recibir los aportes de agua que lleguen durante la temporada.

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El llenado se realizará de manera planificada, de acuerdo con el comportamiento del río y el seguimiento de los niveles de los diques. El objetivo es lograr una atenuación de los caudales, un proceso que permite moderar los picos de agua liberados aguas abajo.

La capacidad disponible en los embalses funciona como un margen para amortiguar eventuales aumentos del caudal. Sin embargo, no elimina el riesgo de crecidas ni garantiza que no haya afectaciones en sectores del cauce natural del río.

Por eso, el monitoreo de los caudales y de los niveles de almacenamiento continuará de manera permanente. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones preventivas ante posibles cambios en las condiciones del río.

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