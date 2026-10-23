Probation para el acusado de romper a piedrazos el colectivo de Unión

El imputado, Franco Emanuel Cuello, de 28 años, también deberá cumplir reglas de conducta y realizar una reparación simbólica. El acuerdo se alcanzó en el marco de la investigación encabezada por el fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Lucía Escudero.

El episodio ocurrió el miércoles 21 de octubre, cerca de las 20, en la intersección de San Miguel y Balcarce, en Rivadavia. El colectivo trasladaba a los jugadores de Unión y circulaba con custodia policial cuando un grupo comenzó a arrojar piedras contra el vehículo.

Según la reconstrucción del hecho, dos efectivos que acompañaban al plantel observaron a un hombre que lanzó una piedra de gran tamaño contra una de las ventanillas traseras del costado derecho.

El impacto destruyó el vidrio y provocó un corte superficial en la mejilla derecha del futbolista Ignacio Barahona.

Los policías persiguieron al sospechoso y lo detuvieron a unos 50 metros del lugar. Cuello quedó vinculado a la causa, que avanzó por el delito de daño después de que el propietario del colectivo denunciara los destrozos.

Barahona, en tanto, manifestó que no quería instar una acción penal por la lesión, por lo que no se avanzó por ese delito.

La suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, no equivale a una condena penal ni implica una declaración de culpabilidad. Si Cuello incumple las condiciones impuestas durante el año, el beneficio puede revocarse y el proceso penal continuar.