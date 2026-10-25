Qué dicen las encuestas sobre una posible pelea entre Milei y Kicillof en 2027

El informe advierte que los números surgen del promedio de estudios realizados por distintas consultoras y no de una única encuesta. Por ese motivo, tampoco corresponde atribuirle un margen de error conjunto. Si bien el promedio favorece a Milei, algunos sondeos individuales ubican a Kicillof por encima del mandatario nacional.

La intención de voto por espacios políticos

Cuando la medición se plantea en términos de fuerzas políticas, La Libertad Avanza aparece con el 32,8%, frente al 28,4% del peronismo y el kirchnerismo. La diferencia entre ambos espacios es de 4,4 puntos.

Más atrás figuran el PRO, con el 6,1%; la izquierda, con el 5,6%; y Provincias Unidas, con el 4,6%. Otros partidos, junto con los votos blancos y nulos, reúnen el 5%, mientras que el 17,5% corresponde a indecisos o personas que no contestaron.

El desgaste en la evaluación del Gobierno

Los datos también muestran indicadores desfavorables para la administración nacional. Según el informe, la desaprobación de la gestión de Milei alcanza el 57,6%, mientras que su imagen negativa llega al 57,2%.

Las expectativas económicas también presentan un balance mayoritariamente pesimista. El 52,2% de los consultados manifestó una mirada negativa sobre el futuro económico, frente a un 35,2% que expresó expectativas optimistas. Además, el 61,9% consideró que la situación actual del país está mal o peor que antes.

Once consultoras detrás del promedio

El relevamiento reúne estudios de Zuban Córdoba, Universidad de Buenos Aires, RDT Consultores, Isasi-Burdman, AtlasIntel, Giacobbe, D’Alessio IROL-Berensztein, Universidad de San Andrés, Proyección, Analogías y CELAG.

Aunque los números ofrecen una referencia sobre el escenario político actual, la competencia de 2027 todavía está atravesada por variables sin definir. Entre ellas figuran las reglas electorales, la eventual realización de las PASO, la evolución de la economía y la confirmación de candidaturas y alianzas.

Por eso, el promedio permite observar tendencias de opinión pública, pero no anticipa por sí solo el resultado de una elección que aún está lejos y cuyo escenario puede modificarse.