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Cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

La provincia amaneció con temperaturas bajas para la primavera. Se espera una jornada fresca, con cielo mayormente despejado, viento leve y una baja probabilidad de lluvias durante la segunda mitad del día.

San Juan amaneció este domingo con una mañana fresca y temperaturas por debajo de lo habitual para esta época de la primavera.

Después de las jornadas inestables, el tiempo comenzará a mejorar con el ingreso de aire más seco, una disminución de las nubes y pocas posibilidades de precipitaciones hacia la tarde.

Durante las primeras horas del día, el termómetro se ubicó cerca de los 9 grados de mínima. Sin embargo, las condiciones serán más agradables a medida que avance la mañana, con una temperatura estimada de 12 grados a las 9 y alrededor de 16 grados hacia el mediodía.

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Para la tarde se espera que el cielo se mantenga despejado o parcialmente nublado, con una máxima cercana a los 20 grados. El viento será leve, con predominio de direcciones del sur y velocidades que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora.

Uno de los cambios más importantes será la disminución de la probabilidad de lluvias. Según el pronóstico, las condiciones tenderán a estabilizarse durante la segunda mitad del día, con una probabilidad de precipitaciones que descenderá hasta el 0%.

Hacia la noche, la temperatura comenzará a bajar nuevamente y rondará los 18 grados a las 20, para continuar descendiendo durante la madrugada del lunes.

De esta manera, el domingo tendrá un comienzo frío y una tarde más templada, con mejores condiciones para las actividades al aire libre.

De todos modos, será conveniente salir con abrigo durante la mañana y llevar una prenda extra para las últimas horas del día.

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