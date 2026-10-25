Cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

Para la tarde se espera que el cielo se mantenga despejado o parcialmente nublado, con una máxima cercana a los 20 grados. El viento será leve, con predominio de direcciones del sur y velocidades que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora.

Uno de los cambios más importantes será la disminución de la probabilidad de lluvias. Según el pronóstico, las condiciones tenderán a estabilizarse durante la segunda mitad del día, con una probabilidad de precipitaciones que descenderá hasta el 0%.

Hacia la noche, la temperatura comenzará a bajar nuevamente y rondará los 18 grados a las 20, para continuar descendiendo durante la madrugada del lunes.

De esta manera, el domingo tendrá un comienzo frío y una tarde más templada, con mejores condiciones para las actividades al aire libre.

De todos modos, será conveniente salir con abrigo durante la mañana y llevar una prenda extra para las últimas horas del día.