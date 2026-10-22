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Detuvieron a un hombre por el ataque a piedrazos al colectivo del plantel de Unión

El detenido fue identificado como Franco Emanuel Cuello, de 28 años. El episodio ocurrió en inmediaciones de calle San Miguel, antes de Ignacio de la Roza, en el departamento Rivadavia.

Un hombre de 28 años fue detenido por el ataque a piedrazos contra el colectivo que trasladaba al plantel de Unión de Villa Krause, cuando se dirigía a disputar los cuartos de final de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Como consecuencia de la agresión, dos jugadores sufrieron cortes en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

Apedrearon el colectivo de Unión y hubo jugadores heridos

El detenido fue identificado como Franco Emanuel Cuello, de 28 años, domiciliado en Villa del Bono. El episodio ocurrió en inmediaciones de calle San Miguel, antes de Ignacio de la Roza, en el departamento Rivadavia.

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Según la información del caso, el colectivo que transportaba a los futbolistas viajaba con custodia policial cuando recibió un piedrazo que impactó contra una de las ventanillas. El ataque provocó lesiones en los jugadores Ignacio Baraona y Joaquín Araya, quienes sufrieron cortes en el rostro y otras partes del cuerpo.

El hecho generó preocupación por la violencia en el ámbito del fútbol sanjuanino, especialmente por tratarse de una agresión contra un vehículo que trasladaba a un plantel deportivo en el marco de una competencia oficial.

La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, bajo la calificación de daño agravado, con la intervención del ayudante fiscal Martín Morando.

La investigación busca establecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

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