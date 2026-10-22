Detuvieron a un hombre por el ataque a piedrazos al colectivo del plantel de Unión

Según la información del caso, el colectivo que transportaba a los futbolistas viajaba con custodia policial cuando recibió un piedrazo que impactó contra una de las ventanillas. El ataque provocó lesiones en los jugadores Ignacio Baraona y Joaquín Araya, quienes sufrieron cortes en el rostro y otras partes del cuerpo.

El hecho generó preocupación por la violencia en el ámbito del fútbol sanjuanino, especialmente por tratarse de una agresión contra un vehículo que trasladaba a un plantel deportivo en el marco de una competencia oficial.

La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, bajo la calificación de daño agravado, con la intervención del ayudante fiscal Martín Morando.

La investigación busca establecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.