Un hombre de 28 años fue detenido por el ataque a piedrazos contra el colectivo que trasladaba al plantel de Unión de Villa Krause, cuando se dirigía a disputar los cuartos de final de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Como consecuencia de la agresión, dos jugadores sufrieron cortes en el rostro y en distintas partes del cuerpo.
Detuvieron a un hombre por el ataque a piedrazos al colectivo del plantel de Unión
El detenido fue identificado como Franco Emanuel Cuello, de 28 años. El episodio ocurrió en inmediaciones de calle San Miguel, antes de Ignacio de la Roza, en el departamento Rivadavia.