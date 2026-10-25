Israel negó cambiar su postura sobre Malvinas tras una publicación compartida por Milei

Sin embargo, fuentes de la cancillería israelí en Tel Aviv desmintieron la versión ante la consulta de Clarín.

“El informe es falso. No ha habido ningún cambio en nuestra posición sobre este tema”, afirmaron fuentes oficiales.

En el mismo sentido se pronunció el embajador israelí en el Reino Unido, Alex Gandler. “Niego categóricamente este alegato. No existe esa directiva”, publicó Gandler en sus redes sociales.

The Telegraph vinculó el presunto giro con tensiones entre Londres y Jerusalén por sanciones británicas a asentamientos en Cisjordania.

El diario citó como antecedente al embajador ante la ONU, Danny Danon, quien pidió negociaciones directas entre Argentina y Reino Unido.

Gestiones de la embajada y disputas petroleras

Según informó el mismo medio, las conversaciones sobre la causa Malvinas forman parte de la agenda del embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

¡Las Islas Malvinas pertenecen an Argentina! — Yair Netanyahu (@YairNetanyahu) September 10, 2026

Wahnish intervino también en la gestión del vuelo directo de El Al entre Tel Aviv y Buenos Aires desde el 30 de octubre.

Por su parte, Yair Netanyahu, hijo del primer ministro, afirmó en redes que “¡Las Malvinas pertenecen a la Argentina!”. La controversia coincide con la actividad petrolera de la firma israelí Navitas Petroleum junto a Rockhopper en las islas.

Navitas prevé extraer crudo comercialmente a partir de 2028, lo que motivó pedidos cautelares argentinos ante el Tribunal Internacional del Mar.

Sobre la petrolera, el canciller israelí Gideon Sa'ar declaró previamente que Israel mantiene una relación especial con la Argentina.

Sa'ar aclaró que se trata de una empresa privada sin participación estatal, aunque lamentó el malestar generado.

El canciller abogó para que la disputa entre Argentina y el Reino Unido se resuelva mediante el diálogo pacífico. El episodio se produjo días antes de las elecciones legislativas del martes 27 de octubre en las que Netanyahu busca su reelección.