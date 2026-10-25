Boca le ganó a Independiente y llega encendido al Superclásico

La victoria llega en la previa del Superclásico ante River, con el envión anímico que supone ganar un partido de esta exigencia.

Durante el primer tiempo, Boca tuvo mayor posesión y generó las primeras oportunidades claras.

Leonel Flores no pudo conectar con precisión un centro de Lozano cuando apareció por el segundo palo, mientras que Miguel Merentiel obligó a Santiago Mele a intervenir con una buena atajada tras un remate de zurda dentro del área.

Independiente respondió con transiciones rápidas y buscó lastimar con Santiago Montiel, Maxi Meza y Josías Palais. Pérez Curci tuvo una llegada clara por la derecha, pero su remate se fue desviado; más tarde, Meza probó de volea y Montiel ejecutó un tiro libre que pasó por encima del arco.

Ninguno consiguió romper el cero antes del descanso.

El complemento arrancó con mayor intensidad. Boca volvió a acercarse con Merentiel, aunque el delantero no pudo definir bien una pelota en el área chica.

Del otro lado, Montero comenzó a tener protagonismo: primero le negó el gol a Palais y, minutos después, volvió a responder ante un remate de Ávila. El partido se abrió, pero la falta de precisión mantuvo el empate.

A medida que avanzaban los minutos, los cambios buscaron modificar el desarrollo. Boca hizo ingresar a Sebastián Villa por Alan Velasco y luego a Carlos Palacios por Leonel Flores. Independiente también movió el banco, con las salidas de Palais, Maxi Meza, Pérez Curci, Montiel y Ávila, en busca de una respuesta ofensiva.

Cuando el empate parecía encaminado, Boca encontró la diferencia a los 42 minutos del segundo tiempo. Villa ejecutó un tiro de esquina y Facundo Herrera se anticipó a la defensa con un cabezazo que se le terminó escurriendo a Mele. La pelota cruzó la línea y desató el festejo visitante: fue el primer gol del juvenil.

Independiente intentó reaccionar en los minutos finales y estuvo cerca de igualarlo. A los 37 minutos, Montero le había tapado un potente remate a Ávila y, en el rebote, Montiel no pudo darle dirección a su disparo, que se fue por encima del travesaño. Ya en el cierre, el arquero de Boca volvió a lucirse con una gran intervención, mientras que Delgado exigió a Mele en la contra.https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2114474851889226143/video/1

Con cinco minutos adicionados, Boca resistió la presión y sostuvo la ventaja hasta el pitazo final. El 1-0 le permitió sumar tres puntos importantes, quedar al frente de la Tabla Anual y llegar al cruce ante River con una victoria clásica que puede marcar el ánimo de la semana.