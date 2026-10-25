Desamparados y Unión empiezan a definir quién sigue soñando con el Federal A

La serie se resolverá el domingo 1 de noviembre en El Serpentario, donde quedará definido cuál de los dos representantes sanjuaninos avanza a la siguiente instancia del certamen.

Entradas, precios y árbitros

El partido contará únicamente con público local. Las entradas tendrán un valor de $15.000 para la popular, $25.000 para la platea y $35.000 para el Hall Central. Los chicos de entre 6 y 12 años pagarán $5.000.

Las boleterías abrirán a las 14.30 y la venta se realizará exclusivamente en efectivo, sin posibilidad de pagar mediante Mercado Pago.

El árbitro principal será Fabrizio Lipari, de Jesús María, Córdoba. Estará acompañado por Maximiliano Vacca, Brandon Mansilla y Alejo Alfonso como asistentes.

Con el ascenso como objetivo y una revancha todavía por delante, Unión y Desamparados comenzarán este domingo una serie que promete concentrar buena parte de la atención del fútbol sanjuanino.