El fútbol sanjuanino tendrá este domingo un cruce decisivo en el Torneo Regional Amateur. Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause se enfrentarán desde las 16.30 en el Estadio del Bicentenario, por la ida de la tercera fase, en una serie que pondrá en juego la continuidad de uno de los dos equipos en la carrera por el ascenso al Federal A.
Desamparados y Unión empiezan a definir quién sigue soñando con el Federal A
Unión y Desamparados se enfrentan este domingo a las 16.30 en el Estadio del Bicentenario, por la ida de la tercera fase del Regional Amateur. La revancha será el 1 de noviembre.