"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Desamparados

Desamparados y Unión empiezan a definir quién sigue soñando con el Federal A

Unión y Desamparados se enfrentan este domingo a las 16.30 en el Estadio del Bicentenario, por la ida de la tercera fase del Regional Amateur. La revancha será el 1 de noviembre.

El fútbol sanjuanino tendrá este domingo un cruce decisivo en el Torneo Regional Amateur. Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause se enfrentarán desde las 16.30 en el Estadio del Bicentenario, por la ida de la tercera fase, en una serie que pondrá en juego la continuidad de uno de los dos equipos en la carrera por el ascenso al Federal A.

Ambos llegan después de superar a rivales mendocinos en series exigentes. Desamparados había perdido 1-0 en la ida ante San Carlos, pero revirtió la historia en Puyuta con un contundente 3-0 y avanzó con un global de 3-1. Unión, por su parte, empató 2-2 como visitante frente a Palmira y selló la clasificación gracias al triunfo por 3-1 conseguido en San Juan, para cerrar la llave con un resultado global de 5-3.

El encuentro se disputará en el Bicentenario porque la cancha de Unión, el estadio 12 de Octubre, está sancionada. El equipo de Villa Krause será local en este primer partido, mientras que Desamparados cuenta con ventaja deportiva por haber terminado primero en su grupo durante la ronda anterior.

Te puede interesar...

La serie se resolverá el domingo 1 de noviembre en El Serpentario, donde quedará definido cuál de los dos representantes sanjuaninos avanza a la siguiente instancia del certamen.

Entradas, precios y árbitros

El partido contará únicamente con público local. Las entradas tendrán un valor de $15.000 para la popular, $25.000 para la platea y $35.000 para el Hall Central. Los chicos de entre 6 y 12 años pagarán $5.000.

Las boleterías abrirán a las 14.30 y la venta se realizará exclusivamente en efectivo, sin posibilidad de pagar mediante Mercado Pago.

El árbitro principal será Fabrizio Lipari, de Jesús María, Córdoba. Estará acompañado por Maximiliano Vacca, Brandon Mansilla y Alejo Alfonso como asistentes.

Con el ascenso como objetivo y una revancha todavía por delante, Unión y Desamparados comenzarán este domingo una serie que promete concentrar buena parte de la atención del fútbol sanjuanino.

Temas

Te puede interesar