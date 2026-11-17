El encuentro se disputará este martes desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes. A pocas horas del inicio, algunos hinchas que se acercaron al hotel donde concentró el plantel recibieron plateas sin costo, según mostraron imágenes difundidas por A24. El reparto también incluyó entradas populares.

La venta había comenzado con unas 16.000 localidades y durante la tarde se acercó a las 20.000. La cifra representa menos de la mitad de la capacidad del Kempes, que puede recibir a casi 57.000 espectadores.