La baja convocatoria para los últimos amistosos de la Selección argentina obligó a reforzar la distribución de entradas para el partido ante Costa Rica. Después de la imagen de la Bombonera con varios sectores vacíos frente a Uruguay, la AFA y la organización comenzaron a entregar localidades gratuitas para intentar mejorar la asistencia en Córdoba.
Tras la Bombonera semivacía, la AFA entrega localidades gratuitas para llenar el Kempes
Tras la baja convocatoria ante Uruguay, comenzaron a entregar entradas gratuitas para el amistoso con Costa Rica. El Kempes tiene capacidad para casi 57.000 personas y la venta quedó por debajo de lo esperado.