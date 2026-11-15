Aseguran que US$ 1,27 millones de la AFA terminaron en yates de lujo

La investigación también identificó pagos a otros operadores: 353.429 dólares a CCYachting, 211.200 dólares a Michlmarine Ibiza, 190.354,51 dólares a Charter & Dreams y 47.276,33 dólares a Francisco José Flores Ramírez, vinculado con Ibiza Rent a Boat.

Por su parte, ProSport Live, empresa que gestionaba partidos de la AFA en el exterior, transfirió 37.500 dólares a The Charter Agency bajo el concepto de “préstamo corporativo”. También realizó anticipos por 100.000 dólares a Starship 4, vinculados con un contrato de fletamento y una opción de compra.

Según la publicación, no se pudo verificar si la embarcación fue adquirida, si el dinero fue devuelto o si la compañía actuó por cuenta de la AFA o de alguno de sus integrantes.

Además, en la documentación aparece un pago directo de 9.150 dólares a nombre de la AFA a AB Yachts and Lifestyle, realizado en julio de 2023 por el alquiler del superyate Sanlorenzo SX76 para un servicio prestado en enero de ese año.

Las operaciones expuestas corresponden a distintos conceptos y empresas, y la información publicada no establece por sí sola que se hayan cometido irregularidades en cada una de ellas.