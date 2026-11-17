"Así era mi hermano, lleno de vida, feliz. Él hacía reír a todos, jugaba con sus hijos, estaba todo el tiempo con ellos y ahora nos toca a nosotros cuidar de sus hijos", escribió.

La publicación puso el foco en una de las consecuencias más dolorosas de su muerte: la ausencia de un padre para cuatro niños y el compromiso de sus familiares de acompañarlos.

Una muerte que sigue bajo investigación

Franco Jara murió durante la madrugada del domingo, después de haber sido detenido el sábado 14 de noviembre en el barrio Lozano I, en Albardón. Tras el procedimiento, fue trasladado a la Comisaría 18°, donde se produjo su fallecimiento.

La familia sostiene que el joven habría sido golpeado por efectivos policiales durante la intervención. Esa hipótesis forma parte de la investigación que busca reconstruir qué ocurrió desde su detención hasta su muerte.

Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que se trató de una muerte violenta, de carácter homicida. El informe describió lesiones en la cabeza, entre ellas un cefalohematoma en la región temporal izquierda, edema cerebral y hemorragia subdural. También detectó edema pulmonar.

Seis policías detenidos y una audiencia este jueves

La investigación ya tiene a seis efectivos policiales detenidos. El último en quedar bajo esa medida fue el sargento Juan Eduardo Zamora, integrante de la Unidad Coordinadora de Departamentales. Su detención se sumó a la de otros cinco uniformados vinculados con el procedimiento.

La Fiscalía fijó para este jueves 19 de noviembre la audiencia de formalización, en la que se conocerán los hechos atribuidos a los efectivos y las calificaciones legales que sostendrá la acusación. Todavía resta confirmar el horario.

Mientras la causa avanza, la familia de Franco enfrenta el duelo y la tarea de acompañar a sus cuatro hijos, una responsabilidad que su hermana expresó públicamente en el mensaje con el que lo recordó.