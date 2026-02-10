"
"Te vamos a matar": el crudo relato de Cerúndolo sobre las apuestas en el tenis

Tras ganar en el Argentina Open, Juan Manuel Cerúndolo reveló que recibe amenazas vinculadas a las apuestas y advirtió sobre una problemática cada vez más grave en el tenis.

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo puso sobre la mesa una realidad preocupante que atraviesa al circuito profesional: las amenazas ligadas a las apuestas deportivas.

Luego de su triunfo ante el alemán Daniel Altmaier en la primera ronda del Argentina Open, el jugador habló en conferencia de prensa y reconoció que los tenistas reciben mensajes violentos de manera constante. “Todos los días recibimos amenazas así de ‘te vamos a matar a vos, a tu hermana…’. Ya lo naturalizamos”, expresó con crudeza.

Cerúndolo también se refirió a los recientes episodios ocurridos en el Challenger de Rosario, donde Román Burruchaga y el español Nikolas Sánchez Izquierdo fueron blanco de intimidaciones. “Lo de Román fue fuertísimo, veía los mensajes y no lo podía creer. Fue bastante fuerte”, aseguró.

Además, contó que este tipo de situaciones se repiten desde sus primeros años en el profesionalismo: “Mi Instagram siempre está plagado de insultos cuando pierdo. Me pasa desde que juego Futures, lo tengo normalizado”.

El tenista admitió que se trata de un problema complejo y difícil de erradicar: “Lo ideal sería cancelar las apuestas, pero no es nada fácil. Se llegó a un límite”. Más allá del delicado tema, Cerúndolo también analizó su rendimiento ante Altmaier, donde logró una victoria sólida.

“Me picó mucho la pelota, la cancha estaba rápida y pude pegar fuerte de derecha. Además jugué con buen porcentaje de primeros saques”, explicó. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el argentino volverá a jugar por los octavos de final frente al español Pedro Martínez, en busca de seguir avanzando en el torneo.

Durante la conferencia de prensa, Cerúndolo también analizó las claves para su victoria ante el alemán Daniel Altmaier, por 6-2 y 6-2: "Hoy me picó un montón la pelota, estaba rápida la cancha y le pegué muy fuerte de derecha. Además jugué con mucho porcentaje de primeros saques".

La próxima presentación de Cerúndolo en el Argentina Open será por los octavos de final, frente al español Pedro Martínez.

La próxima presentación de Cerúndolo en el Argentina Open será por los octavos de final, frente al español Pedro Martínez.

