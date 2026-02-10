"Te vamos a matar": el crudo relato de Cerúndolo sobre las apuestas en el tenis

Además, contó que este tipo de situaciones se repiten desde sus primeros años en el profesionalismo: “Mi Instagram siempre está plagado de insultos cuando pierdo. Me pasa desde que juego Futures, lo tengo normalizado”.

El tenista admitió que se trata de un problema complejo y difícil de erradicar: “Lo ideal sería cancelar las apuestas, pero no es nada fácil. Se llegó a un límite”. Más allá del delicado tema, Cerúndolo también analizó su rendimiento ante Altmaier, donde logró una victoria sólida.

“Me picó mucho la pelota, la cancha estaba rápida y pude pegar fuerte de derecha. Además jugué con buen porcentaje de primeros saques”, explicó. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el argentino volverá a jugar por los octavos de final frente al español Pedro Martínez, en busca de seguir avanzando en el torneo.

