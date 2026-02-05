Cuándo se juega el Super Bowl LX y qué equipos se enfrentan

En Argentina, la cita comenzará a las 20:30.

Dónde es el Super Bowl LX

Ubicado en el epicentro tecnológico del mundo, el Levi’s Stadium se prepara para su segundo Super Bowl tras haber albergado la histórica edición de 2016. La elección de esta sede garantiza un despliegue técnico de última generación para un evento que no ha parado de crecer en audiencia y facturación durante las últimas temporadas.__IP__

A qué hora es el Super Bowl LX

Para los seguidores en el cono sur, la jornada dominical tendrá horarios clave para no perderse ni un detalle de la transmisión:

Inicio del partido: 20:30 (hora de Argentina).

Show de medio tiempo: El icónico espectáculo musical está previsto para una ventana entre las 22:00 y las 22:30, dependiendo de la dinámica del reloj de juego en la primera mitad.

La expectativa puertas adentro de la liga es total, ya que el enfrentamiento entre Seattle y New England revive uno de los capítulos más intensos del fútbol americano profesional. Con un estadio colmado y millones de personas conectadas vía streaming, el Super Bowl LX se encamina a ser uno de los hitos deportivos más importantes de este inicio de 2026.