"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario abre la convocatoria al Programa Canto Popular 2026

Se trata de una propuesta anual de formación integral destinada a cantantes que buscan profesionalizar su práctica y ampliar sus herramientas artísticas.

En el marco de sus programas de formación, el Teatro del Bicentenario convoca a cantantes populares a postularse para integrar el Programa Canto Popular 2026. Una iniciativa orientada al fortalecimiento técnico, interpretativo y escénico de intérpretes que desean desarrollarse profesionalmente en el ámbito musical.

La iniciativa está dirigida a cantantes mayores de 18 años, con formación en técnica vocal, coreutas, integrantes de grupos vocales y músicos cantautores interesados en profundizar su preparación y formar parte del Programa formativo del Teatro durante este año.

La inscripción estará abierta hasta el 18 de febrero, a las 12 h, mientras que el 20 de febrero se dará a conocer el listado de personas seleccionadas para participar de la audición, que se realizará el 5 de marzo, con horario a confirmar.

Te puede interesar...

El inicio del Programa está previsto para el 12 de marzo y para inscribirse, las personas interesadas deberán leer las bases y condiciones, ingresar a teatrodelbicentenariosanjuan.org, sección “Forma parte”, Programa Canto Popular, y completar el formulario.

Esta formación contará con un equipo docente de reconocida trayectoria, integrado por los maestros Patricia Cangemi y Sebastián Narváez. En este marco, se llevará adelante con clases presenciales todos los jueves de 10:30 a 16:30 h, y propone un entrenamiento sistemático y continuo centrado en el estudio del repertorio, el abordaje integral de la voz y el desarrollo de herramientas interpretativas y escénicas necesarias para el desempeño profesional del cantante popular.

A través de esta propuesta, el TB impulsa instancias de formación sistemática que articulan técnica, interpretación y experiencia escénica, contribuyendo al desarrollo del canto popular y al fortalecimiento del ecosistema artístico local.

Temas

Te puede interesar