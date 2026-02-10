En el marco de sus programas de formación, el Teatro del Bicentenario convoca a cantantes populares a postularse para integrar el Programa Canto Popular 2026. Una iniciativa orientada al fortalecimiento técnico, interpretativo y escénico de intérpretes que desean desarrollarse profesionalmente en el ámbito musical.
El Teatro del Bicentenario abre la convocatoria al Programa Canto Popular 2026
Se trata de una propuesta anual de formación integral destinada a cantantes que buscan profesionalizar su práctica y ampliar sus herramientas artísticas.