El Teatro del Bicentenario abre la convocatoria al Programa Canto Popular 2026

El inicio del Programa está previsto para el 12 de marzo y para inscribirse, las personas interesadas deberán leer las bases y condiciones, ingresar a teatrodelbicentenariosanjuan.org, sección “Forma parte”, Programa Canto Popular, y completar el formulario.

Esta formación contará con un equipo docente de reconocida trayectoria, integrado por los maestros Patricia Cangemi y Sebastián Narváez. En este marco, se llevará adelante con clases presenciales todos los jueves de 10:30 a 16:30 h, y propone un entrenamiento sistemático y continuo centrado en el estudio del repertorio, el abordaje integral de la voz y el desarrollo de herramientas interpretativas y escénicas necesarias para el desempeño profesional del cantante popular.

A través de esta propuesta, el TB impulsa instancias de formación sistemática que articulan técnica, interpretación y experiencia escénica, contribuyendo al desarrollo del canto popular y al fortalecimiento del ecosistema artístico local.