"Cristiano Ronaldo a River": la movilización de los hinchas que revolucionó las redes

Camisetas con su nombre, la mítica "7" estampada y cientos de fotos creadas con IA invadieron a la plataforma X junto a mensajes relativos al sueño de que Cristiano Ronaldo se cruce el mundo y se vea tentado para jugar en River. Claro, la ilusión de los hinchas no lo se sustenta en el presente del jugador, sino también se aferra a aquel llamado que el Muñeco le hizo el año pasado a CR7 como otro factor para soñar en grande.

Vale recordar que el propio Gallardo reconoció que lo quiso tentar hace casi un año atrás y contó los detalles de aquel operativo seducción: “Fue a mediados de marzo, un contacto informal a través de un amigo en común. Le dije ‘che, hay un Mundial de Clubes y un jugador como vos, que marcó una época... ¿Tenés intenciones de jugarlo?’. No solamente se sintió reconocido, sino que lo evaluó, lo pensó”.

Finalmente, el máximo goleador de la historia del fútbol (961 conquistas a sus 41 años) agradeció la propuesta del DT de River pero decidió quedarse en Arabia Saudita: “Nos dijo que tenía que preparar la temporada que viene”. Y soltó entre risas: “Si picaba, picaba, ja”.

A diferencia de aquel entonces, hoy en Núñez no se inició una nueva gestión ni tampoco hay chances concretas de que pudiera darse el pase de Ronaldo, sino que todo fue parte de una movida digital encabezada por los hinchas de La Banda.