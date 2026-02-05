Plantando en Al Nassr y sin acción en su último partido ante Al Riyadh por decisión personal, a modo de "huelga" por su disconformidad con el rumbo deportivo e institucional del club, los hinchas de River tomaron nota rápidamente y se pusieron al hombro una movilización que revolucionó las redes sociales. ¿Para qué? Con un osado pedido: pujar por su llegada al Millonario, justo en el día previo a su cumpleaños, que se celebra este 5 de febrero.
"Cristiano Ronaldo a River": la movilización de los hinchas que revolucionó las redes
Miles de fanáticos del Millonario aprovecharon la incertidumbre entorno al futuro de CR7 para pedir por su llegada a Núñez, aferrándose a aquel llamado que el Muñeco le hizo el año pasado como otro factor para soñar en grande.