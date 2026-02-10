"
Revelaron la verdadera causa de la muerte de Catherine O'Hara, la actriz de "Mi pobre angelito"

La actriz tenía 71 años y una larga trayectoria en Hollywood con éxitos como “Beetlejuice” o la serie “The Studio”.

El Departamento de Salud Pública de California dio a conocer los datos de la autopsia de la actriz Catherine O’Hara que murió el 30 de enero a los 71 años.

De acuerdo a lo que consta en el certificado de defunción publicado por TMZ, la estrella de Mi pobre angelito sufrió una embolia pulmonar producto de una enfermedad subyacente: cáncer en el recto.

El documento, además, consta que los restos de O’Hara fueron cremados y entregados a su esposo, Robert “Bo” Welch.

No había certezas de lo que había sufrido la actriz hasta el momento; solo había trascendido que O’Hara había sufrido un problema respiratorio por el que debió ser llevada de urgencia a un sanatorio en plena madrugada.

Tras su muerte, trascendió que la estrella canadiense había tenido un diagnóstico reciente que no tuvo que ver con el desenlace fatal.

La actriz tenía situs inversus, una condición congénita muy rara por la que los órganos internos del cuerpo están dispuestos como si fuera un espejo: lo que normalmente está a la derecha se ubica a la izquierda y viceversa.

De esta manera, el corazón puede estar en el lado derecho, mientras que el hígado, el estómago y otros órganos pueden aparecer en posiciones “invertidas” respecto de la anatomía típica.

